Israel retoma fuertes combates en el norte de Gaza, mientras sigue ofensiva en sur y norte

El Ejército israelí fortaleció su ofensiva en el norte de la Franja de Gaza, donde ya había tomado el control casi total, al tiempo que sostiene duros combates en el centro y sur del enclave contra milicianos del grupo islamista Hamás.



En Jan Yunis, el área más importante del sur de Gaza y uno de los bastiones de Hamás, aviones de combate bombardearon "dos complejos utilizados como infraestructura terrorista y mató a terroristas armados que se encontraban dentro", uno de los cuales llevaba un lanzacohetes antitanque RPG, indicó un vocero del Ejército israelí.



Además, las tropas realizaron "incursiones selectivas" en las que localizaron "grandes cantidades de armas, equipo militar y activos tecnológicos", incluyendo dentro de la residencia de un miliciano, y mataron a una célula que se encontraba preparando un ataque contra las tropas israelíes adyacentes en la zona del hospital Al Amal, añadió.



Ese hospital, así como el Naser, ambos en Jan Yunis, llevan días asediados por el Ejército, mientras los médicos, pacientes y miles de desplazados que albergan se encuentran atrapados en su interior, sin comida y en medio de una escasez crítica de insumos médicos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.



En tanto, en el centro de la Franja, las tropas israelíes "mataron a docenas de terroristas armados durante varias batallas", en las que el Ejército utilizó tanques e infantería, indicó el vocero castrense.



Y en el norte de la Franja, donde comenzó la incursión terrestre israelí a finales de octubre y donde el Ejército había tomado el control casi total, los combates han retomado intensidad.



Varios enfrentamientos estallaron en las afueras de Al Shati, que resultaron en la muerte de numerosos milicianos y la incautación de armas, mientras bombardeos israelíes atacaron infraestructuras milicianas, puestos antitanques, túneles y puestos de observación, aseguró el Ejército israelí.



Según reportes de la Radio del Ejército, las tropas planean reforzar sus operaciones en el norte del enclave palestino en las próximas semanas, ante indicios de que Hamás está intentando restablecer su presencia militar allí.



El informe, que no cita fuentes, asegura que el Ejército cree que unos 2.000 milicianos de Hamás permanecen en la zona, en gran parte bajo el control del comandante local Izadin al Hadad, mientras que los líderes más importantes del grupo islamista se esconden en el sur, y se encuentran aislados.



Esta situación podría deberse a la ausencia de un organismo que gestione los asuntos civiles en el norte de Gaza, algo que Hamás aprovecha para llenar ese vacío de poder, según la Radio del Ejército.



En tanto, la cifra de víctimas palestinas en la Franja, hasta ahora de 26.422 muertos y más de 65.000 heridos, la mayoría niños y mujeres, no deja de crecer.



"Decenas de civiles murieron y otros resultaron heridos tras el actual bombardeo israelí de múltiples zonas de la Franja de Gaza", informó la agencia oficial palestina, Wafa, al citar entre las víctimas al periodista Isam al Lulu junto con su esposa y sus dos hijos, muertos en el centro del enclave.



Según la agencia, las fuerzas israelíes realizaron "intensos y feroces ataques aéreos" contra el barrio de Al Zaytun, al sur de la ciudad de Gaza, y la zona de Tal al Hawa, al oeste de la urbe.



Además de los muertos y heridos, unos 8.000 palestinos se encuentran desaparecidos bajo los escombros y otras áreas del enclave a las que las ambulancias no pueden acceder, mientras que unos 1,9 millones de personas, el 85% de su población, se encuentra desplazada en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.

