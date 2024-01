El canciller chino y el asesor de Seguridad de EEUU se reunirán en Bangkok

El canciller chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunirán en Bangkok entre el viernes y el sábado, según anunciaron Pekín y Washington.



La reunión, acordada por Washington y Pekín, se celebrará en Bangkok, durante una visita oficial de Wang a Tailandia del 26 al 29, recoge hoy la Cancillería china en un comunicado.



Por su parte, la Casa Blanca confirmó en otro comunicado que Sullivan se reunirá con Wang en la capital tailandesa el 26 y 27 de enero como parte del "compromiso de ambas partes para mantener comunicación estratégica y un manejo responsable de sus relaciones".



El portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin explicó hoy en una rueda de prensa que "el mantenimiento de la comunicación entre Wang y Sullivan es un consenso alcanzado por los jefes de Estado de Estados Unidos y China", y adelantó que el canciller chino "expondrá la posición de China sobre las relaciones chino-estadounidenses y la cuestión de Taiwán", además de "intercambiar opiniones con la parte estadounidense sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común".



Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, ambos funcionarios tratarán en sus conversaciones los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones que cruzan el Mar Rojo.



China transmitió este martes su "profunda preocupación" por la "creciente tensión" en dichas aguas, pero recordó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "no ha ordenado el uso de la fuerza" contra Yemen, en referencia a los ataques de Washington y Londres contra los rebeldes en las últimas semanas.



Según el diario Financial Times, Estados Unidos habría pedido a China que presionase a Irán para persuadir a los hutíes, considerados aliados de Teherán, de detener los ataques.



La Cancillería china señaló este martes que Pekín "mantiene una comunicación cercana con todas las partes" para evitar un deterioro de la situación.



Wang y Sullivan ya se reunieron el pasado septiembre en Malta como parte de los contactos entre ambos Gobiernos para apaciguar sus tensiones.



La reunión trató el encuentro que mantendrían el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebró a mediados de noviembre en San Francisco (EE.UU.).



Ambos líderes acordaron en dicha reunión reabrir los canales de comunicación entre sus Fuerzas Armadas, lo que se tradujo el pasado diciembre en el primer diálogo militar de alto nivel entre las dos potencias tras más de un año.



Pese al deshielo registrado en sus relaciones durante el último año, Pekín y Washington mantienen numerosas desavenencias a cuenta de Taiwán, la guerra en Gaza o los conflictos territoriales en el mar de China Meridional.

