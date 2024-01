Kremlin niega que el ataque nocturno en Ucrania fuese en respuesta al bombardeo de Donetsk

El Kremlin negó este martes que el ataque masivo en diversas regiones de Ucrania, que anoche dejó al menos cinco muertos, según fuentes de Kiev, fuese en respuesta al bombardeo mortífero de la ciudad de Donetsk, controlada por Moscú desde 2014.



"No, no se puede", respondió el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a una pregunta sobre si se puede considerar el ataque masivo ruso una respuesta al bombardeo de Donetsk, que dejó 27 muertos el pasado domingo.



Peskov aseguró que los militares rusos no atacan infraestructuras civiles y la población de Ucrania, "a diferencia del régimen de Kiev".



"Es lo que diferencia radicalmente a nuestros militares de los del régimen de Kiev", aseguró.



Rusia lanzó la pasada madrugada contra Ucrania un total de 41 misiles de diversos tipos, de los que 21 fueron derribados por las defensas ucranianas en diversas regiones del país, informó este martes la Fuerza Aérea de Ucrania.



El principal objetivo de los ataques han sido la capital, Kiev, y la ciudad nororiental de Járkov.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es