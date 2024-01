La Policía de Perú investiga la agresión a Boluarte y releva a sus escoltas

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación contra las personas que agredieron este sábado a la presidenta Dina Boluarte en la región sureña de Ayacucho y relevará a todos los encargados de la seguridad de la gobernante, que serán sancionados, anunció el Ministerio del Interior.



"La Policía de Perú realizará las investigaciones correspondientes a fin de identificar a los responsables" de la agresión, informó Interior en la red social X, tras manifestar su rechazo y condeno a la agresión que sufrió Boluarte.



Posteriormente, el ministro del Interior, Víctor Torres, señaló en una rueda de prensa que ya "se tiene debidamente identificadas" a las responsables de la agresión y "se está procediendo a su captura".



Anunció, además, que todo el personal de escolta de la gobernante será relevado de esa función y sometido a medidas disciplinarias.



El ministro remarcó que las sanciones pueden comprender "no solamente a la seguridad que estuvo cerca de ella, sino también a los escalones superiores" de los agentes.



"Eso no se puede permitir bajo ningún punto de vista", enfatizó antes de remarcar que la agresión a Boluarte es "inadmisible".



La presidenta fue agredida y zarandeada este sábado, al parecer sin que sufriera daños mayores, por al menos una mujer que logró burlar las medidas de seguridad y llegó hasta ella durante una visita que realizó a Ayacucho, donde murieron diez personas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023.



La mandataria había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos, cuando una mujer logró pasar por debajo de un camión estacionado en el lugar donde se encontraba junto a su comitiva.



Imágenes difundidas por medios locales mostraron que, a pesar de la gran cantidad de agentes de seguridad y miembros de la PNP, la mujer llegó hasta la presidenta, a la que zarandeó durante unos segundos, hasta que intervinieron los guardias de seguridad, que al parecer arrestaron a la agresora.



El Canal N de televisión aseguró que la mujer es familiar de una de las personas que murieron en Ayacucho durante las manifestaciones antigubernamentales que se desataron en el país después de que Pedro Castillo fuera destituido de la Presidencia por el Congreso, tras su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.



Boluarte regresó este sábado a Ayacucho por primera vez desde las manifestaciones antigubernamentales, aunque su presencia en esa localidad fue rechazada por grupos de familiares y personas que protestaron por las muertes que se produjeron en su localidad.



Durante uno de sus discursos, con motivo del inicio de obras de agua potable y alcantarillado, la jefa del Estado afirmó que las ideologías que se propagan "de manera minoritaria" no alimentan la pobreza, sino que "solo generan miseria, atraso, pena y dolor".

