El alcalde de Londres congela hasta 2025 las tarifas del transporte público de la capital

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha anunciado que las tarifas de Transport For London (Tfl), la empresa operadora de la red de transporte público en la capital británica, quedarán congeladas hasta marzo de 2025.



Khan, presidente de Tfl, indicó que no está dispuesto a "quedarse parado" mientras los pasajeros afrontan subidas para poder utilizar el transporte público, mientras que el Partido Conservador percibe la medida como una estrategia cara a las elecciones a la alcaldía del próximo mayo.



La congelación de tarifas durante un año se aplicará, entre otros, a los usuarios que utilizan tarjetas de recarga para el autobús, el metro y la red de tren DLR.



Para financiar la medida, Khan ha explicado que se designará una partida de 123 millones de libras (143 millones de euros) del presupuesto previsto para 2024-2025.



Los conservadores ya habían criticado al primer edil por haber congelado las tarifas hace cuatro años, por primera vez, tras su elección como alcalde de Londres en mayo de 2016, al considerar que la congelación daña las finanzas de Tfl y provoca que el organismo de transporte dependa del Gobierno.



"Al tiempo que vemos a los ciudadanos del país afrontar otra subida en sus tarifas ferroviarias -que subirán desde el próximo marzo un 4,9 %-, yo simplemente no estaba preparado para quedarme parado y ver a los usuarios de Tfl hacer frente a un aumento similar", dijo Khan.



"Esta es la quinta congelación de tarifas que he introducido desde que me convertí en alcalde, haciendo que el transporte de la ciudad sea un 21 % más barato de lo que habría sido si las tarifas hubieran aumentado con la inflación", agregó.

