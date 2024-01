Los primeros procesamientos por financiación irregular en el partido gobernante de Japón

La fiscalía japonesa formuló hoy acusaciones formales contra varios políticos y contables en relación con el caso de financiación irregular y cobros en negro en el seno del partido gobernante.



El departamento de la fiscalía de distrito de Tokio que investiga el escándalo acusó este viernes a los responsables de contabilidad, o encargados en su momento, de tres facciones del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón de presentar declaraciones financieras falsas, en violación de la Ley nacional de Control de Fondos Políticos, informó la cadena pública NHK.



Asimismo, los fiscales presentaron acusaciones contra varios parlamentarios por supuestos cobros en negro procedentes de la financiación irregular, aunque dejaron libres de cargos a varios miembros de peso de la facción liderada en su día por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, así como al ex secretario general del PLD Toshihiro Nikai.



Los acusados incluyen a los directores de contabilidad de las facciones Seiwaken (la más influyente del PLD y liderada en su día por Abe) y Shisuikai (dirigida por Nikai, secretario general del PLD hasta la llegada a la jefatura de Gobierno de Fumio Kishida), y un exdirector de contabilidad de la facción Kochikai, a la que pertenecía el actual mandatario, debilitado por el escándalo.



Según la acusación, en los cinco años hasta 2020, la facción Seiwaken no habría declarado adecuadamente más de 675 millones de yenes (4,2 millones de euros), las irregularidades en Shisuikai ascenderían a más de 264 millones de yenes (1,6 millones de euros) y las de Kochikai a más de 30,5 millones (190.000 euros), detalló NHK.



Parte de los fondos de esta caja b, obtenidos en eventos de recaudación de fondos lícitos, habrían sido distribuidos entre docenas de miembros de las facciones.



Entre los parlamentarios acusados formalmente hoy están Yasumasa Ohno y Yaichi Tanikawa, que poco después de conocerse la noticia anunciaron su decisión de abandonar el PLD.



Es poco probable que los acusados se enfrenten a cargos penales. Las acusaciones formuladas hoy se realizaron de forma sumaria, un procedimiento legal simplificado en el que los acusados no se enfrentan a un juicio formal, sino que son multados por un tribunal en caso de ser declarados culpables.

