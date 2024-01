La aerolínea japonesa JAL nombra a una antigua azafata como su nueva presidenta

La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) anunció este miércoles que por primera vez en su historia tendrá a una mujer, la ex azafata Mitsuko Tottori, de 59 años, como presidenta.



"Me gustaría que este nombramiento sirviera para aquellas mujeres que están buscando un mejor futuro en su carrera y para darles ánimo y valentía en sus siguientes pasos", dijo Tottori en una rueda de prensa, donde también se encontraba su predecesor, Yuji Akasaka, quien pasa a un puesto honorario.



Tottori cuenta con numerosos años de experiencia como auxiliar de vuelo y ha trabajado como responsable de cabina de tripulación y se desempeñaba hasta ahora como directora de Atención al Cliente del grupo.



"He sido apoyada por muchas personas y espero ayudar a crear una empresa donde cada uno pueda sacar su máximo partido", añadió la nueva presidenta.



En este sentido, Akasaka destacó la experiencia con los clientes y sus conocimientos en seguridad como algunas de las capacidades que hacen a Tottori adecuada para la labor.



Este cambio en la directiva de la compañía se produce después de que JAL se viera envuelta el 2 de enero un accidente con un avión de la Guardia Costera japonesa en el aeropuerto tokiota de Haneda, que destacó por la rápida y efectiva actuación de la tripulación de la aeronave comercial para evacuar a los pasajeros..



Los 379 ocupantes de su vuelo comercial lograron ser evacuados, aunque 14 de ellos resultaron heridos, mientras que de los seis del avión de los guardacostas, solo el capitán, que salió gravemente herido, logró salvar la vida.

