Los hutíes advierten contra su posible designación por EE.UU. como terroristas

Los rebeles hutíes del Yemen advirtieron hoy contra su posible designación por Estados Unidos como terroristas por los ataques de ese movimiento chií proiraní contra los buques vinculados con Israel en el mar Rojo, e insinuaron que ampliarán esas acciones a otras vías marítimas.



"Consideraremos como una declaración de guerra cualquier medida que perjudique los intereses de Yemen, y el impedimento a los buques israelíes no se limitará únicamente a (el estrecho de) Al Mandeb", en el sur del mar Rojo, dijo el viceministro de Exteriores del Gobierno hutí, Husein al Ezzi, en su cuenta en X (antes Twitter).



Si bien no especificó cómo extenderán los ataques a otras vías marítimas contra navíos vinculados con Israel, Ezzi dijo que "hay quienes lo impedirán por otros medios, y nuestra coordinación está avanzada en este sentido".



Su advertencia llega después de que varios medios estadounidenses indicaran que Washington sopesa volver a designar a los hutíes como terroristas, pocos días después de que EE.UU. y el Reino Unido iniciaran una campaña de bombardeos contra objetivos militares de los insurgentes yemeníes por su amenaza al comercio y la navegación en el mar Rojo.



"La agresión de Estados Unidos y el Reino Unido, y su derramamiento de sangre yemení fue innecesario y se convertirá en el error de su vida a menos que se traguen la próxima respuesta de Yemen y pongan fin a sus crímenes contra Gaza", añadió Ezzi.



Los hutíes, que desde 2014 controlan amplias regiones del norte, centro y oeste de Yemen, incluidos puertos, como Al Hudeidah, fueron designados como terroristas por el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), quien también incluyó al movimiento chií, respaldado por Irán, en la lista de organizaciones terroristas.



El presidente de EE.UU, Joe Biden, deshizo esas medidas al poco tiempo de llegar a la Casa Blanca ante la preocupación de que agravaran la crisis humanitaria en el país árabe, sumido en la guerra desde que los hutíes se alzaron en armas en 2014 contra el gobierno internacionalmente reconocido.



Tanto la designación como terrorista (SDGT, en inglés) como la inclusión en la lista (FTO, en inglés) acarrean una serie de sanciones, pero en el segundo caso son más severas.



A diferencia de la inclusión en la lista de FTO, la designación SDGT no incluye sanciones para esas personas o empresas que provean de apoyo material a los hutíes, una decisión tomada para no aumentar la crisis humanitaria.

