Reino Unido "esperará a ver qué ocurre" antes de decidir si lanza ataques contra hutíes

El Reino Unido "esperará a ver qué ocurre" antes de decidir si lanza nuevos bombardeos militares contra los hutíes en Yemen a fin de proteger la navegación comercial internacional, según indicó este lunes el ministro británico de Defensa, Grant Shapps.



"Esperemos y veamos lo que ocurre, porque no es que queramos involucrarnos en una acción (militar) en el mar Rojo. Pero al final la libertad de navegación es un derecho internacional", señaló el titular de Defensa al canal de televisión Sky News al ser preguntado hoy si este país acometería nuevos ataques contra los rebeldes hutíes.



Por otro lado, se espera que el primer ministro británico, Rishi Sunak, hará hoy una declaración ante los diputados en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento sobre los bombardeos a los hutíes en Yemen.



En la noche del jueves, el Reino Unido se unió a EEUU en atacar instalaciones militares utilizadas por los hutíes en Yemen en respuesta a los continuos ataques del grupo en una de las vías marítimas más importantes para embarcaciones mercantes.



Sunak autorizó los ataques con misiles sin consultarlo previamente ante el Parlamento -aunque no está obligado a ello- y tras los bombardeos justificó la medida argumentando que los hutíes habían estado "poniendo en riesgo vidas en el mar", además de estar "alterando la ruta comercial vital".



Es la primera vez que Sunak acuerda adoptar una acción militar desde que llegó al poder en octubre de 2022.



Por su parte, el titular británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, apuntó ayer en un artículo publicado por el dominical Sunday Telegraph que no está descartado que Londres apruebe más bombardeos contra objetivos hutíes en Yemen si estas milicias continúan atacando barcos en el Mar Rojo.



En el citado artículo, Cameron observa que la acción conjunta "habrá contribuido en cierta medida a degradar la capacidad de los hutíes con el respaldo iraní", y señala que de no actuar, los hutíes podrían "prácticamente cerrar una ruta marítima vital con relativa impunidad".

