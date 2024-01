EEUU derriba 21 drones y misiles de los hutíes en mar Rojo, el mayor ataque contra barcos

Estados Unidos y el Reino Unido derribaron anoche hasta 21 drones y aviones lanzados por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra el mar Rojo, el mayor ataque desde que los insurgentes llevan a cabo la ofensiva contra barcos vinculados a Israel, informó hoy el Comando Central estadounidense.



"El 9 de enero, aproximadamente a las 21.15 hora local (18.15 GMT), los hutíes respaldados por Irán lanzaron un ataque complejo de aeronaves no tripuladas de ataque unidireccionales diseñados por Irán, misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque desde las áreas controladas por los hutíes en el Yemen hacia el sur del mar Rojo, en dirección a las rutas marítimas internacionales por donde transitaban decenas de buques mercantes", dijo en un comunicado.



Tanto las unidades que tiene desplegadas Estados Unidos como el Reino Unido, ambos parte de la coalición naval creada el mes pasado y liderada por Washington, derribaron un total de 18 drones, dos misiles de crucero y un misil balístico.



Este ataque, el 26º de los rebeldes contra rutas marítimas comerciales en el mar Rojo por donde pasa alrededor del 15 % del comercio mundial desde el 19 de noviembre, no causó ni heridos ni daños en los barcos, se apunta en la nota.



Hasta el momento, los hutíes no han reaccionado ante esta información.



Estados Unidos recordó en el comunicado que el pasado 3 de enero, catorce países, entre ellos Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que "los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas, la economía mundial o el libre flujo del comercio en las vías navegables críticas de la región".



Este nuevo incidente se produce durante la gira del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a Oriente Medio con el fin de buscar apoyos para evitar la expansión de la guerra en la Franja de Gaza, en medio del repunte de ataques hutíes contra embarcaciones comerciales vinculadas a Israel.

