Líder prorruso de Donetsk pide la liberación de las "ciudades rusas" de Odesa y Mikoláyiv

El jefe de la república popular de Donetsk, Denís Pushilin, abogó hoy por tomar también las ciudades sureñas ucranianas de Odesa y Mikoláyiv, ya que las consideró históricamente rusas.



"Odesa es una ciudad que fue fundada por Catalina (la Grande) en 1794. Por orden suya, surgió esta ciudad ¿Es rusa? Por supuesto que lo es", dijo a la agencia oficial RIA Nóvosti.



Odesa, la ciudad ucraniana más importante en la costa del mar Negro, es la base de la Armada ucraniana y el puerto por el que Kiev exporta su cereal.



"Las tierras de Mikoláyiv fueron conquistadas en el marco de las guerras ruso-turcas, es decir: fueron arrebatadas al canato crimeo, que entonces era vasallo del Imperio Otomano. ¿Es rusa esa ciudad o no?", añadió.



Pushilin lamentó que los "errores" cometidos por algunos dirigentes soviéticos condujeron a la situación actual, en alusión a la existencia de población rusoparlante fuera del territorio de la Federación Rusa.



"Si se cometieron errores, si lo admitimos y lo vemos, entonces esas ciudades deben ser liberadas. Ese es mi firme convencimiento", afirmó.



A su vez, negó que, como aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el ejército ruso no lograra tomar ninguna ciudad importante en 2023.



"Oiga, ¿acaso Artiómovsk (Bajmut) no es grande? Bueno, Kiev no ha podido ser liberada. Me gustaría que ya lo hubiera sido", señaló.



Y resaltó que, pese a que las tropas rusas combaten en el país vecino contra el armamento y el dinero occidental, "el ejército ruso avanza".



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró a finales del pasado año que la guerra continuará hasta que el Kremlin logre todos los objetivos que se marcó al iniciarla en febrero de 2022.



Moscú ha recuperado en los últimos meses la iniciativa en casi todo el frente, lo que quedó de manifiesto con la toma en diciembre del bastión de Márinka, situado al norte de la ciudad de Donetsk.



El ejército ruso ha logrado tender un corredor entre la Rusia continental y la anexionada península de Crimea al convertir el Azov en un mar interior, pero no ha logrado proteger ni el territorio peninsular ni la Flota del Mar Negro de los misiles y drones enemigos, para lo que tendría que controlar todo el sur de Ucrania.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es