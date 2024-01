Una ONG halla cinco cráneos humanos y varios cuerpos calcinados en México

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, sur de México, inició una investigación por el delito de homicidio doloso en agravio de cinco personas tras los hechos registrados en el municipio de Heliodoro Castillo, en lo que calificó como una confrontación de grupos criminales.



En un comunicado emitido la noche de este sábado, la Fiscalía informó que luego de la denuncia del ataque en la localidad de Buenavista de los Hurtado, la Policía Investigadora llevó a cabo indagatorias en esa zona ubicada en la Sierra de Guerrero, una zona de difícil acceso.



“Lo anterior, permitió obtener información fehaciente para establecer la existencia de restos óseos calcinados correspondientes a 5 personas en un vehículo incendiado y únicamente la comisión del delito de referencia”, apuntó la Fiscalía.



Explicó que al llegar a citado lugar solo se localizó un vehículo incendiado, mientras que los restos óseos ya habían sido retirados por los ciudadanos, presuntamente sus familiares, de Tetela del Río, comunidad cercana, para sepultarlos directamente.



De acuerdo con la Fiscalía, familiares y habitantes de esa comunidad "rechazaron presentar una denuncia formal o realizarse pruebas de genética para identificar a las víctimas o generar líneas de investigación", no obstante, abrieron una investigación por oficio.



La Fiscalía también indicó que no se obtuvo información respecto a personas heridas, desaparecidas o privadas de su libertad que sirviera para establecer la comisión de algún otro delito.



“Se tiene conocimiento que dicho acontecimiento, derivó de la confrontación entre los grupos criminales de la 'Familia Michoacana' y 'Los Tlacos', quienes mantienen una disputa por el control de la zona”, precisó.



Previamente el hallazgo había sido confirmado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien en un primer momento habló de 30 muertos, esto con base en llamadas de auxilio recibidas, pero este día, tras visitar el lugar de los hechos, corrigió su versión.



"Después de haber llegado a la comunidad de Buenavista de los Hurtado junto con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- pudimos constatar la presencia de un vehículo quemado en el cual se encontró un número indeterminado de cuerpos calcinados y se apreció al menos la existencia de 5 cráneos", detalló el sacerdote en un comunicado.



El viernes, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que agentes de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, cumplieron recorridos de seguridad y vigilancia en la localidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio de General Heliodoro Castillo.



Los ataques con drones en esa zona de la sierra se han registrado desde agosto de 2023 como parte de los intentos de La Familia Michoacana por invadir ese territorio en el que, de acuerdo con el Gobierno mexicano, opera El Cartel de la Sierra.



La violencia criminal no ha dado tregua en Guerrero en lo que va de 2024; en la primera semana se ha registrado asesinatos en Acapulco, Iguala y en la capital de Guerrero, Chilpancingo.

