Meloni garantiza a Zelenski que la guerra en Ucrania será central para el G7

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha garantizado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que "la agresión rusa a Ucrania estará en el centro de la presidencia italiana del G7" este año y le confirmó el apoyo total de su Gobierno en la guerra con Rusia, informó el Ejecutivo.



El primer contacto internacional de Meloni desde el inicio de la presidencia italiana del grupo de las siete mayores economías del planeta ha sido con Zelenski, en un gesto cargado de simbolismo para mostrar su apoyo sin fisuras a Ucrania cuando la crisis en Oriente Medio y el Mar Rojo cobran mayor protagonismo internacional.



En la conversación telefónica entre ambos mantenida anoche, Meloni expresó "su solidaridad con las víctimas de los recientes bombardeos rusos en todo el territorio ucraniano" y "aseguró que el tema de la agresión rusa a Ucrania estará en el centro de la Presidencia italiana del G7", se indica en un comunicado.



Y "confirmó el apoyo continuo de todos los sectores del Gobierno italiano a las autoridades ucranianas con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera", añadió.



Meloni, que ha apoyado a Zelenski sin fisuras desde el inicio de la guerra, ya había adelantado que iba a mantener esta cuestión como una de las más importantes de su presidencia del G7 junto al conflicto en Gaza, África y las migraciones y el vinculo entre Inteligencia Artificial (IA) y democracia.



"En Ucrania, contrariamente a los que dicen que no debemos enviar armas, porque eso construye una escalada, creo que es exactamente lo contrario: la única posibilidad que hay en Ucrania de alcanzar alguna solución diplomática es mantener el equilibrio entre las fuerzas sobre el terreno", dijo Meloni este jueves en una conferencia de prensa.



Es más, "si hubiéramos hecho lo que nos proponen quienes dicen que no debemos apoyar a Ucrania no habríamos tenido paz, sino una invasión, una guerra más cerca de casa", añadió.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es