Un grupo de agricultores impide el desembarco del ministro alemán de regreso de vacaciones

Un grupo de agricultores impidió en la noche del jueves el desembarco del ministro alemán de Economía y vicecanciller Robert Habeck, que regresaba de sus vacaciones en una isla en el norte del país, en una acción de protesta por los planes de recortar subvenciones al sector agrario.



Habeck ofreció recibir en el barco a algunos representantes de los agricultores para oír sus argumentos pero estos rechazaron la oferta y el ministro tuvo que regresar a la isla de donde venía a donde sólo pudo volver en la madrugada.

Der Angriff von Landwirt*innen auf die Fähre mit Robert Habeck macht mich fassungslos.



Wenn Politiker*innen und ihre Privatsphäre bedroht werden, verliert Protest seine Legitimität.



Der @Bauern_Verband muss sich klar & sofort von Rechtsextremen, Gewalt und Hetze distanzieren. pic.twitter.com/YmPTgN0Zs6 — Christoph Bautz (@ChristophBautz) January 5, 2024





El Gobierno alemán ha condenado la acción de protesta como algo que va en contra de las reglas de la convivencia democrática.



"El bloqueo de la llegada del ministro Robert Habeck es vergonzoso y atenta contra las reglas de la convivencia democrática. Pese a toda la comprensión que se pueda tener ante la cultura de la protesta no se puede ser indiferente ante ese deterioro de las costumbres políticas", dijo el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit en su cuenta de X.



La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, también condenó la acción al igual que sus colegas de Agricultura, Cem Özdemir, y Justicia, Marco Buschmann.



"La democracia vive de la confrontación de los argumentos. Allí donde las palabras se reemplazan con acoso y los argumentos con violencia se rebasa una frontera democrática", dijo Baerbock.



Özdemir dijo que hay un consenso social según el cual las diferencias deben afrontarse y discutirse de manera civilizada.



"Uso el mismo parámetro para gente que protesta en defensa del clima o para agricultores en un puerto: la violencia es condenable y hace daño a los propósitos de quienes protestas", dijo Özdemir este viernes al programa Morgenmagazin de la televisión pública alemana.



Buschmann, por su parte, señaló que la violencia contra personas y contra cosas no debe tener ningún papel en la confrontación política.



El Gobierno alemán había planteado un recorte de las subvenciones agrarias como parte de las medidas de ahorro a las que se ha visto obligado por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió el uso de autorizaciones de crédito recibidas durante la pandemia para financiar programas de transformación energética.



Entre tanto el Gobierno había dado marcha atrás a parte de los recortes ante una ola de protestas de agricultores.



El Gobierno tendría la alternativa de pedir al parlamento que declare perturbado el orden macroeconómico lo que le permitiría suspender el llamado freno a la deuda, la regla fiscal anclada en la constitución que determina que el déficit no puede superar el 0,35 por ciento del PIB.



Sin embargo, uno de los partidos de la coalición, el Partido Liberal (FDP) del ministro de Finanzas Christian Lindner, está en contra de esa posibilidad.

