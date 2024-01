Caos en las urgencias de Italia: 1.100 pacientes esperan en Roma para ser hospitalizados

Los servicios de urgencias de los hospitales italianos están sumidos en el caos y corren el riesgo de colapsar, especialmente en Roma y su región, donde más de 1.100 pacientes esperan para ser ingresados, ha alertado la Sociedad Italiana de Medicina de Emergencia y Urgencia (Simeu).



"Estamos tratando de garantizar el servicio, pero nos encontramos en una situación de extrema dificultad", según el presidente de la Simeu, Fabio de Iaco, que ha revelado que en el Piamonte los pacientes en espera llegan a los 500, mientras que en Lombardía y su capital, Milán, las hospitalizaciones ordinarias se han suspendido para "liberar" unas camas para las urgencias.



El aumento se debe al incremento de "patologías respiratorias, sobre todo entre los ancianos: el covid está en ligera disminución en la última semana, mientras que la gripe se extiende, pero también otros virus", que han provocado la "sobrepoblación" de los centros hospitalarios y "una fortísima presión en los servicios de urgencias", explicó este martes De Iaco, según los medios locales.



"Varias regiones han activado planes contra el hacinamiento en hospitales y empresas sanitarias para buscar camas adicionales, pero como las camas de los hospitales son crónicamente insuficientes, en la práctica no se puede hacer otra cosa que retirar camas de otras especialidades, como la cirugía. El problema, por supuesto, no se resuelve así", dijo.



El presidente de la Simeu destacó que muchos médicos del sistema sanitario público italiano no han podido descansar ni en Navidad ni en Año Nuevo, definió las vacaciones como "un lujo" y citó la capital piamontesa como ejemplo: "En Turín, por ejemplo, no hemos previsto vacaciones en el período navideño" y "la gran mayoría de los médicos trabajaron sin interrupción durante todo ese período"



De Iaco alentó a los italianos vacunarse, porque aún no se han alcanzado los picos máximos del covid y la gripe, que se esperan para la próxima semana, en coincidencia con la apertura de los colegios tras las vacaciones.



La superpoblación hospitalaria es particularmente alarmante en Roma y el Lazio, donde al aumento de casos gripales se suma el cierre del centro de Tivoli tras el grave incendio del pasado 9 de diciembre.



Los consejeros regionales del Partido Demócrata Massimiliano Valeriani y Emanuela Droghei inspeccionaron este martes dos hospitales de la capital, el policlínico Umberto I y el Sant'Andrea, donde han constatado una situación "muy compleja" por la "multitud de pacientes".



Ambos han denunciado el "bloqueo de las ambulancias, operaciones aplazadas, urgencias obstruidas y camas bloqueadas por los pacientes covid, todo ello también por una campaña de vacunación iniciada con retraso" y han pedido un encuentro con el presidente regional, Francesco Rocca, que ha agradecido a los operadores sanitarios del Lacio "el enorme esfuerzo de estos días".

