Tormenta política por un hombre herido por un arma de un diputado del partido de Meloni

Un hombre presente en una fiesta de fin de año en un pueblo del norte de Italia resultó herido por una bala procedente de la pistola de un diputado de Hermanos de Italia (FdI), el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, lo que ha provocado la apertura de una investigación judicial, además de la primera tormenta política del año en el país.



El diputado Emmanuele Pozzolo ha confirmado que el arma es suya, aunque asegura que él no efectuó el disparo que hirió al yerno de un miembro de la escolta del subsecretario de Justicia Andrea Delmastro, que asistía a la misma fiesta en Rosazza, el pueblo de la provincia de Biella (Piamonte) del que su hermana es la alcaldesa.



La fiscalía de Biella ha abierto una investigación para establecer responsabilidades después de que el disparo causara heridas leves en una pierna al hombre de 31 años que fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano y fue dado de alta unas horas después, informaron los medios locales.



Según una primera reconstrucción, el disparo procedía de una mini-pistola, una North American Arms LR22 que posee legalmente Pozzolo y que éste estaba enseñando a algunos de los presentes.



"Confirmo que el disparo fue accidental, pero no fui yo quien disparó", dijo el diputado, sin mencionar quién fue el autor, mientras la oposición italiana, encabezada por el progresista Partido Demócrata (PD), ha pedido la dimisión de Delmastro y la intervención de Meloni para "aclarar inmediatamente" el incidente.



"Estos incompetentes son un peligro para la seguridad de quienes los rodean, por no hablar de la seguridad nacional. Giorgia Meloni aclare qué medidas piensa tomar contra el diputado Pozzolo que va a las fiestas con el arma cargada en el bolsillo y termina hiriendo a una persona", dijo su líder, Elly Schlein.



La polémica también ha llegado al resto de la oposición, como el co-portavoz de los Verdes Angelo Bonelli, quien destacó que Delmastro es precisamente "subsecretario de Estado de Justicia, razón por la cual debe dimitir inmediatamente", en tanto que otros, como Matteo Renzi, han criticado la "incapacidad" del Gobierno de la ultradrechista Meloni.



"La de Meloni no es una clase dirigente: son inadecuados, incapaces, insuperables. Y peligrosos, sobre todo para sí mismos. Si así es como empiezan el año, imaginen lo que podría pasar en este 2024. A la espera de que le retiren las armas al diputado pistolero, espero que Delmastro se vaya del gobierno lo antes posible", tuiteó el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva.



La formación de Meloni ha querido restar importancia a un incidente sin "ninguna relevancia política. Se trata de un hecho sobre el que las autoridades competentes harán las debidas verificaciones para determinar las responsabilidades".



Y ha calificado de "absurdo el intento de transformar lo ocurrido en un caso político para atacar a Hermanos de Italia".

