Rusia lanza misiles sobre Kiev y provoca al menos 16 heridos

Las fuerzas rusas atacaron hoy con misiles la capital ucraniana, Kiev, donde varios fragmentos de los cohetes derribados cayeron sobre infraestructuras civiles causando al menos 16 heridos y donde se registraron apagones y cortes de agua en varios barrios, informaron las autoridades locales.



Como consecuencia del ataque con misiles se registraron caídas de restos en al menos nueve distritos de la capital, escribió el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Serguí Popko, en su canal de Telegram.



El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó explicó que en el distrito de Solomianskí 16 personas resultaron heridas tras producirse un incendio en un edificio de varios pisos, de los que 15 fueron hospitalizados.



Según Popko, se registraron además un incendio en un supermercado y daños en comercios, en varios edificios residenciales y no residenciales y en almacenes.



Asimismo, debido al lanzamiento de los misiles rusos, "hay problemas con el suministro de electricidad y agua en algunas zonas de la ciudad", alertó.



Popko advirtió asimismo que la alerta antiaérea sigue trabajando en estos momentos, ya que la amenaza no ha pasado aún.



El ataque ruso se produce después de que la víspera por la tarde las fuerzas del Kremlin ya atacaran el día de Año Nuevo la capital con drones, sin causar grandes daños ni víctimas, así como la región de Sumi (noreste).



Durante la Nochevieja además, Rusia atacó durante 11 horas con un número récord de drones (90) varias regiones de Ucrania, entre ellas Odesa (sur) y Leópolis (oeste), donde falleció al menos una persona y quedaron dañadas una terminal portuaria, un museo y una universidad donde estudió el nacionalista y colaboracionista nazi Stepán Bandera.



Este lunes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió de que el ataque ucraniano del pasado sábado contra la ciudad fronteriza de Bélgorod, que se cobró al menos 24 muertos y más de cien heridos, no quedará impune.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es