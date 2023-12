Los jóvenes ocupan el centro de Belgrado para denunciar fraude electoral y piden recuento

En una nueva protesta contra el supuesto fraude en las elecciones del pasado día 17, jóvenes serbios bloquean hoy con tiendas de campaña una de la principales arterias de Belgrado para exigir la repetición de la votación a pesar de que las instituciones competentes han rechazado hacerlo.



El plan de los jóvenes es mantener el bloqueo hasta el mediodía del sábado, cuando se sumarán a una nueva manifestación en apoyo a la reivindicación de la oposición para anular el resultado de las elecciones.



Los manifestantes han montado un auténtico campamento y han cerrado el cruce con la calle donde se ubica el Ministerio de Administración Pública, al que exige revisar el censo electoral.



Las acciones de protesta incluyen debates con expertos, actuaciones musicales y proyecciones de películas.



Los jóvenes manifestantes exigen comprobar si la lista de electores contiene "votantes ficticios" que, según denuncian, fueron añadidos al censo para votar en favor del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS), del presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic.



Aseguran que no pondrán fin a esas manifestaciones hasta el cumplimiento de sus exigencias, y advierten también a la oposición de que no asuman los escaños obtenidos para no dar legitimidad al proceso electoral, cuya transparencia ha sido también puesta en cuestión por la Unión Europea (UE).



No obstante, la Comisión electoral central (RIK) declaró hoy no ser competente para decidir sobre una eventual anulación del resultado de los comicios, por lo que rechazó la demanda de la coalición "Serbia Contra la Violencia" (SPN), la principal formación opositora, informó la televisión pública RTS.



También la Comisión electoral de Belgrado se declaró incompetente, mientras que el Tribunal superior rechazó un recurso presentado por la oposición como "infundado".



El Centro para la Investigación, Transparencia y Responsabilidad (CRTA) -una ONG serbia- aseguró que las instituciones estatales han rechazado todas las demandas para investigar irregularidades denunciadas durante el proceso electoral que presentaron activistas y opositores.



"Topamos contra un muro de silencio por parte de las instituciones. Hemos agotado todas las posibilidades de resolver este problema dentro de las instituciones estatales", dijo Pavle Dimitrijevic, miembro del CRTA, citado hoy por el diario Danas.



Las manifestaciones para denunciar el supuesto fraude electoral se suceden desde el día de las elecciones, convocadas por la SPN. Tres diputados de esta formación protestan también mediante una huelga de hambre desde hace días.



Serbia celebró el día 17 elecciones para el Parlamento nacional, la Asamblea de la región de Vojvodina y las municipales en 65 ciudades, entre ellas Belgrado.



La SPN esperaba ganar en la capital, pero perdió por poco frente al SNS, que por otro lado arrasó a nivel nacional con el 47 % de los votos, casi el doble que el apoyo obtenido por la coalición opositora.



Vucic, que lleva más de diez años en el poder, rechaza las acusaciones de fraude y acusa a la oposición de intentar desestabilizar el país.



Los observadores internacionales de los comicios constataron presiones sobre los votantes, incluida la compra de votos, abuso de los recursos públicos y la falta de separación entre ciertos cargos oficiales y la actividad de la campaña electoral.



Una veintena de ONGs serbias también denunciaron que en los comicios no se respetó la voluntad de los ciudadanos.

