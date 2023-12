Identificadas trece de las catorce víctimas del ataque de Praga

El servicio forense de la Policía checa ha identificado ya a trece de las catorce víctimas del ataque sucedido el jueves en la Universidad Carolina de Praga, donde un estudiante checo comenzó a disparar indiscriminadamente contra sus colegas de la Faculta de Filosofía, informó la emisora pública "Cesky Rozhlas".



Entre las víctimas hay tres ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no ha sido desvelada, pero sí que han sido informadas las embajadas respectivas.



El ataque, que comenzó sobre las 14.30 GMT del jueves en el edificio situado en la céntrica Plaza de Jan Palach, causó la muerte de 14 personas y dejó 25 heridos, nueve de ellos de gravedad, y actualmente se encuentran en estado estable.



Sufrieron impactos en la cabeza, el esternón y en las extremidades, y algunos fueron operados, según informó la cadena pública CT24.



Tras el asesinato múltiple el sospechoso se suicidó en el edificio, cuando era perseguido por la policía.



Aún se desconocen los motivos del delito y las armas utilizadas, después de que el asesino introdujera en la facultad en una maleta un importante arsenal con abundante munición.



El transporte urbano en la zona, en los alrededores del célebre Puente de Carlos, ya ha sido restablecido, después de permanecer interrumpido tras el atentado.



Muchas personas acuden a la zona para encender una vela, y se ha destinado un espacio exterior en el rectorado de la Universidad, en la Plaza Ovocni Trh como lugar de piedad.



El Gobierno ha decretado mañana, sábado, como 'día de luto nacional', en el que sonarán las sirenas a las 12 del mediodía, cuando se pedirá un minuto de silencio.



El Ministerio del Interior ha avanzado que las medidas preventivas en la universidad, lo que implica la presencia de agentes de seguridad con armas largas, seguirán en vigor hasta el 1 de enero.



El ministro Vit Rakusan ha pedido a la prensa discreción con la información sobre el sospechoso, y que no publiquen sus fotos ni datos del mismo, para no incitar a otros a emular su acción.



La prensa espera conocer más detalles de la operación policial en la mañana de hoy.

