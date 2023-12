Kiev avanza medidas para movilizar a ucranianos en edad militar que viven en el extranjero

El ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, anunció hoy que su Gobierno emprenderá medidas para llamar a filas a los varones en edad militar residentes en el extranjero, lo que constituye una primicia desde que empezó la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.



Según explicó Umérov en una entrevista con diversos medios alemanes, el plan pasa por que, a partir del año que viene, todos los hombres de entre 25 y 60 años sean convocados para presentarse en un centro de reclutamiento en Ucrania, aunque residan en el extranjero.



"Queremos justicia para todos, porque se trata de nuestro propio país. Les enviamos una invitación", afirmó y agregó que "no es un castigo defender a tu propio país y servirlo" sino que constituye "un honor".



Para quienes hagan caso omiso de la convocatoria, habrá sanciones, indicó, aunque el ministro no detalló en qué consistirán. "Todavía estamos hablando de qué pasará si no vienen de forma voluntaria", señaló Umérov.



El titular de Defensa prometió, por otro lado, incrementar la transparencia de forma que los futuros reclutas sepan con antelación cómo se les va a entrenar, con qué equipamiento contarán, dónde y cuándo prestarán servicio y cuándo se les va a volver a desmovilizar.



A pesar de la prohibición de abandonar el país vigente para todos los hombres en edad militar, salvo ciertas excepciones, las autoridades alemanas calculan que tan sólo en el país germano, que ha acogido aproximadamente un millón de refugiados ucranianos, residen en la actualidad unos 190.000 varones ucranianos de entre 18 y 60 años.



El pasado martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que el Ejército le ha pedido movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales para las fuerzas armadas.



No obstante, Zelenski afirmó que se trata de una "cuestión sensible" y vinculó su aprobación con el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de los mandos militares.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es