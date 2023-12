Reino Unido y Alemania llaman a un alto el fuego "sostenible" en Gaza

El ministro británico de Exteriores, David Cameron, pide un "alto el fuego sostenible" en Gaza y trabajar hacia una paz duradera entre Israel y Palestina en un artículo con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, publicado este domingo en 'The Sunday Times'.



La petición de un alto el fuego aunque "solo si es sostenible" significa un cambio de tono por parte del Gobierno británico, que hasta ahora defendía "pausas humanitarias" puntuales para permitir la entrada de ayuda a los gazatíes.



En el texto, ambos aclaran que, aunque representan "tradiciones políticas muy diferentes" -él es conservador y ella del partido Verde-, comparten el deseo de mejorar las cosas y "un anhelo de paz, en Oriente Medio como en otras partes del mundo".



Matizan que, a diferencia de otros, no creen que "pedir ahora un alto el fuego general e inmediato, con la esperanza de que de algún modo se convierta en permanente, sea el camino a seguir".



Eso ignoraría el hecho de que "Israel se vio obligado a defenderse después del ataque" de Hamás el 7 de octubre y de que el grupo islamista "sigue disparando misiles para matar a ciudadanos israelíes todos los días". "Hamás debe deponer las armas", dicen.



"Un alto el fuego insostenible, que pronto desembocara en más violencia, sólo haría más difícil generar la confianza necesaria para la paz", sostienen.



Los dos políticos mantienen que "solo extremistas como Hamás" quieren permanecer "atrapados en un ciclo interminable de violencia, sacrificando más vidas inocentes por su ideología fanática".



Insisten en que el objetivo "no puede ser simplemente poner fin a los combates actuales", sino que "debe ser una paz que dure días, años y generaciones".



"Por lo tanto, apoyamos un alto el fuego, pero sólo si es sostenible", apostillan.



Los ministros piden a Hamás la liberación inmediata de los rehenes y advierten de que dejarlos en Gaza "sería un obstáculo permanente en el camino hacia una solución de dos Estados (israelí y palestino)".



Cameron y Baerbock destacan tres áreas de actuación: primero, reconocen el derecho de Israel a defenderse pero piden que, "al hacerlo, debe respetar el derecho internacional humanitario", porque ya "han muerto demasiados civiles."



En segundo lugar, debe hacerse llegar "más ayuda a los palestinos" y, finalmente, la comunidad internacional, y en particular los países árabes, han de trabajar hacia una solución que "brinde seguridad a largo plazo para ambos pueblos".



En este sentido, piden el fin de la violencia por parte de "los colonos extremistas en Cisjordania", que "están tratando de sabotear tales esfuerzos", mientras que, en su opinión, los palestinos necesitan un equipo de líderes que les ofrezcan "el gobierno que merecen".

