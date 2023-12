Rusia restablecerá relaciones con Occidente cuando respete a otros países, según Putin

Rusia restablecerá sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) cuando aprendan a respetar a otros países y cuando opten por la búsqueda de compromisos en vez de las sanciones, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, en su rueda de prensa de fin de año.



"Cuando ellos comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en vez de tratar de resolver sus problemas mediante sanciones o acciones bélicas, entonces se sentarán las bases fundamentales para el restablecimiento de las relaciones", señaló.



Añadió que "estas condiciones todavía no están dadas, pero nosotros estamos listos para ello".



Putin insistió que el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Occidente "no depende de nosotros, no fuimos quienes estropeamos las relaciones".



El mandatario ruso señaló que durante décadas Rusia se esforzó por "establecer relaciones normales con Ucrania", pero fue precisamente Occidente quien impulsó a Kiev al "golpe de Estado" de 2014.



Acusó a EE.UU. de haber gastado más de 5.000 millones de dólares en desestabilizar a Ucrania y a la UE de hacer vista gorda ante esta situación y hacerle el coro a Washington.

