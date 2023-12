Dos hombres irrumpen en una sesión del Parlamento indio tras una grave falla de seguridad

Un primer hombre no identificado irrumpió de manera abrupta en una sesión de la Cámara Baja del Parlamento de la India mientras un segundo intruso esparcía un gas entre los legisladores causando terror en el recinto.



La imágenes de la sesión de la Lok Sabha (cámara baja) muestran a un hombre que salta desde la galería de visitantes, en el área superior, hasta los escritorios de los legisladores mientras trata de evadir la captura.



Otro hombre le siguió con un bote de aerosol desde la galería de visitantes, según la transmisión en directo.



"Al principio, parecía como si se hubiera inclinado y caído, esa fue mi reacción inicial. A esto siguió otra persona que saltó y luego me di cuenta de que era un acto deliberado. Una persona empezó a correr hacia la silla del portavoz", relató al canal de noticias indio NDTV el diputado del opositor Partido del Congreso (INC, en inglés), Karti Chidambaram.



El diputado Gaurav Gogoi, del INC, por su parte, describió el gas lanzando por los jóvenes dentro del Parlamento como "maloliente" y de color amarillo y aseguró que, mientras se lanzaba el espray por la sala, "una persona gritaba algunas consignas".



Gogoi aseveró que este incidente, que ocurre el día de la conmemoración del ataque terrorista al Parlamento hace 22 años, "plantea serias dudas sobre otro aspecto del nuevo edificio del Parlamento: la seguridad".



El presidente del Lok Sabha, Om Birla, se dirigió a los legisladores para hablar sobre la violación de la seguridad del Parlamento y asegurar que está todo bajo control.



"El incidente está siendo investigado por Lok Sabha y la policía de Delhi, que recibió las instrucciones necesarias al respecto. Sin embargo, en la investigación preliminar se descubrió que el humo, que era el motivo de nuestra preocupación, no es motivo de alarma", aseguró. La sesión de hoy fue temporalmente suspendida.



La plenaria de hoy recordaba el ataque contra el Parlamento de Nueva Delhi en 2001, que fue llevado a cabo por al menos cinco asaltantes armados y se saldó con la muerte de al menos nueve personas, ocho de ellos miembros de personal de seguridad del complejo, además de los terroristas.

