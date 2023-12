Científicos piden a John Kerry que medie para salvar la COP28 y aislar a Arabia Saudí

La Unión de Científicos Conscientes (UCS) pidió hoy al enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, que medie para conseguir que la COP28 revierta la decisión de no incluir el fin de los combustibles fósiles en el Balance Global y culpó a los petroestados, con Arabia Saudí a la cabeza, de "tener el texto que quieren".



En una rueda de prensa en la Cumbre del Clima de Dubái (COP28), Rachel Cleetus, directora de políticas del Programa de Clima y Energía de la UCS, pidió "por favor" a Kerry que consiga lo que buscan los científicos y ecologistas, que se incluya en el documento el fin de los combustibles fósiles.



"Todos estamos de acuerdo en que el texto es una mierda", aseveró Cleetus, que añadió que es el documento que la industria de los combustibles fósiles y los petroestados querían, en su opinión.



"No hemos venido para esto", dijo, antes de instar a "aislar a Arabia Saudí", uno de los principales productores de petróleo del mundo.



Hasta el momento, Arabia Saudí no ha reaccionado ante el último borrador, publicado ayer, del Balance Global, el primer proceso de revisión de lo logrado desde el Acuerdo de París (2015) y en el que las partes deberían acordar los siguientes pasos a seguir para garantizar la seguridad climática del planeta.



En su cuenta de X (antes Twitter), Kerry afirmó en referencia a este texto que "la sección de mitigación, incluida la cuestión de los combustibles fósiles, debe reforzarse sustancialmente, y la sección de finanzas contiene imprecisiones que deben corregirse".



"Esperamos trabajar con las demás partes para garantizar un resultado sólido en esta COP", sentenció el enviado estadounidense, próximo al emiratí Sultán al Yaber, presidente de la conferencia de Dubái.



Oficialmente la COP28 cierra este martes, aunque se prevé que las negociaciones se alarguen horas o días.



En la rueda de prensa, también participaron representantes de organizaciones ecologistas que, visiblemente emocionados, aseguraron que no es solo Arabia Saudí a quien culpar, sino también otras naciones que expanden sus proyectos de combustibles fósiles, como Estados Unidos, Canadá o Noruega.

