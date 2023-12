Taiwán denuncia que un globo chino sobrevoló el Estrecho un mes antes de las elecciones

El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció este viernes que un globo chino cruzó la línea mediana del estrecho de Taiwán el pasado jueves, aproximadamente un mes antes de las elecciones presidenciales que celebrará la isla.



La cartera castrense informó hoy en su cuenta de la red social X de la detección este jueves de "un globo procedente de la República Popular China que cruzó la línea mediana del estrecho de Taiwán en una ubicación a 101 millas náuticas al suroeste de Keelung y a una altitud de aproximadamente 21.000 pies".



"El globo se dirigió hacia el este y desapareció", agrega la nota, que no especifica qué tipo de globo se trata, aunque la agencia estatal CNA indica que se trataría de uno meteorológico sonoro.



El Ministerio de Defensa taiwanés ya denunció a principios de este año el hallazgo de un globo que cayó en un islote remoto controlado por los taiwaneses y que se habría utilizado para monitorear el clima, sin equipo de grabación audiovisual a bordo.



No obstante, Taiwán ha acusado en numerosas ocasiones a Pekín de ejercer presión militar o económica para influir en el resultado de sus elecciones, que se celebrarán el 13 de enero.



El candidato del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y actual vicepresidente taiwanés, William Lai, encabeza las encuestas, con un apoyo que se mantiene estable en torno al 30 %.



El mandato actual del PDP, bajo la batuta de la actual presidenta, Tsai Ing-wen, quien no puede presentarse a un tercer periodo, ha estado marcado por el recrudecimiento de las tensiones con China.



Este año, Taipéi ha notificado un aumento de las incursiones del Ejército chino en sus inmediaciones, alcanzando un récord de 103 aeronaves el pasado 18 de septiembre.



Muchos aparatos sobrepasan la línea mediana del estrecho, un límite aceptado tácitamente entre Pekín y Taipéi en las últimas décadas pero que las fuerzas chinas acostumbran ya a rebasar en sus incursiones.



Taiwán -adonde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.

