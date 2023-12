Varios turistas cayeron al agua en Venecia al volcar la góndola en la que viajaban

Un grupo de turistas acabó en las heladas aguas de los canales de Venecia, noreste de Italia, al volcar la góndola en la que viajaban por no hacer caso al gondolero que les pedía que no se movieran en la embarcación.



Según el diario local "La Nuova Venezia", la góndola en la que viajaban cuatro personas volcó este domingo en Río de la Verona, el canal cerca del teatro La Fenice.



Mientras el gondolero se preparaba para realizar la maniobra bajo el puente, operación difícil en ese momento debido a la marea alta, los turistas se movieron a un lado para hacer una foto, aunque les gritó que no lo hicieran y que desistieran porque era peligroso, pero ellos continuaron, añade el diario.



Con casi todo el peso en un lado, la embarcación se desequilibró y volcó.



El gondolero logró rescatar a uno de los pasajeros y lo llevó a la orilla y luego se zambulló y recuperó a los demás, que sólo sufrieron un gran susto y mucho frío debido a las bajas temperaturas de estos días.



El vídeo del accidente fue difundido en Facebook por la página 'Venecia no es Disneylandia' y se observa a los turistas aterrorizados intentando aferrarse al barco.

