Hizbulá reivindica cinco ataques contra Israel en nueva jornada de intercambio de fuego

El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó hoy cinco ataques contra diferentes objetivos militares en el norte de Israel que provocaron heridas al menos a once soldados, en una nueva jornada de un intenso intercambio de fuego que se reanudó hace dos días tras romperse la tregua en la Franja de Gaza.



El grupo armado, aliado de Irán, dijo en un comunicado haber atacado con "cohetes guiados" a primera hora de la tarde un vehículo militar israelí en la zona de Beit Hillel, en una acción en la que afirmó que se produjeron víctimas.



El Ejército israelí, por su parte, dijo posteriormente que el misil antitanque lanzado contra un vehículo de las Fuerzas de Defensa de Israel provocó lesiones leves a once soldados, mientras que el vehículo resultó dañado.



En una retahíla de comunicados, Hizbulá reivindicó posteriormente ataques contra varias posiciones del norte de Israel como Zabdin y Ruwaisat, así como contra la zona disputada de las Granjas de Chebaa.



Asimismo, el grupo también reivindicó un ataque contra "una reunión de soldados" en la zona de Hanita y dos acciones contra posiciones israelíes en Rahib y Ramya, todos ellos llevados a cabo con "armas apropiadas" que no fueron especificadas.



Por su parte, el Ejército israelí dijo haber atacado los sitios donde se originaron los ataques, mientras que aviones de combate de Israel también realizaron incursiones contra varios objetivos de Hizbulá, incluidas infraestructuras y complejos, según un comunicado castrense.



Esas incursiones fueron realizadas contra zonas del sur del Líbano, que también fueron escenario de "decenas de ataques" de artillería israelíes, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.



Desde el pasado 8 de octubre hasta el inicio del cese de hostilidades en Gaza el 24 de noviembre, Hizbulá e Israel estuvieron enzarzados en intenso fuego cruzado a través de la divisoria entre ambos países, zona que durante la tregua solo registró incidentes aislados.



En menos de dos meses, el estallido de violencia entre las partes obligó a más de 55.000 personas a abandonar sus hogares en el sur del Líbano, además de provocar decenas de muertos, cerca de 300 heridos e importantes daños materiales solo en ese lado de la frontera.

