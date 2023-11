Musk admite que si los anunciantes siguen abandonando X (Twitter) "matarán a la compañía"

El magnate Elon Musk, propietario de la red social X (antes Twitter), admitió este miércoles en un foro en Nueva York que si los grandes anunciantes continúan abandonando la plataforma "matarán a la compañía".



Desde mediados de noviembre, grandes empresas como Apple, IBM o Disney decidieron suspender su publicidad en X tras un polémico comentario de Musk que apoyaba una teoría de la conspiración sobre las comunidades judías.



Según el periódico The New York Times, la salida de estas empresas podría costarle hasta 68 millones de euros a la red social antes de que termine el año.



Durante el foro organizado por el periódico neoyorquino, Musk se negó a responder de buena fe a las preguntas del presentador, el columnista Andrew Ross Sorkin, sobre el éxodo de anunciantes.



No obstante, sí se dirigió directamente a esas compañías: "Que se jodan", les dijo.



Después admitió que si las grandes empresas continúan con su boicot, X podría desaparecer, pero confió en que "el mundo entero sabrá que esos anunciantes mataron a la compañía". "A ver cómo responde la Tierra a eso", aventuró el empresario.

