El aislamiento de Rusia por su ataque a Ucrania marca la reunión de la OSCE

El aislamiento internacional de Rusia por su agresión a Ucrania, y el apoyo a este país, marcan el Consejo Ministerial que celebra en Skopje la OSCE, y al que ha acudido en medio de la protesta de varios países el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



El representante de Rusia llegó ayer tarde a la capital de Macedonia del Norte, después de que el Gobierno de este país le autorizara la entrada y Turquía y Grecia, ambos miembros de la OTAN, dieran el visto bueno a que su avión cruzara su espacio aéreo, modificando el plan original de hacerlo por Bulgaria, informa la agencia TASS.



"Sergei Lavrov ha llegado a Macedonia para asistir a la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. A pesar de las intrigas de los enemigos, estamos en Skopje", indicó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en la red social Telegram.



Sin embargo, Lavrov no estuvo en la cena oficial, en la que sí participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ni posó para la foto de familia con el resto de representantes de los 57 países de América del Norte, Europa y Asia que forman la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).



Aunque esta es la primera vez que Blinken y Lavrov coincidían en el mismo foro desde la invasión rusa de Ucrania, Washington ha dejado claro que no habría ni siquiera un cruce en los pasillos entre los dos.



Blinken abandonó Skopje tras ese acto, con destino a Israel.



La presencia de Lavrov ha provocado que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, cancele su participación en la reunión.



Tampoco estarán los de Estonia, Lituania y Letonia, antiguas repúblicas soviéticas y ahora miembros de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, que han "lamentado" la decisión de permitir la participación de Lavrov.



Lavrov no pudo participar en el Consejo del año pasado por la negativa de Polonia, que ocupaba entonces la presidencia de turno de la OSCE, de permitirle la entrada a su territorio.



El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mostró ayer su comprensión con el "malestar" de estos países porque, dijo, con su "guerra ilegal en Ucrania", Rusia está violando los principios de la ONU, de la OSCE y la legalidad internacional.



Pero también consideró "útil" que Lavrov participe en la reunión para que escuche directamente de los participantes por qué Rusia "está siendo condenada y aislada",



Con todo, la propia Zajárova ha señalado que hay "muchas peticiones" de reuniones bilaterales con Lavrov por parte de otros miembros de la OSCE, aunque no dio detalles al respecto.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es