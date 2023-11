La sanidad china refuerza la atención y prevención ante infecciones respiratorias en niños

Los hospitales y las autoridades sanitarias chinas han adoptado medidas preventivas y de refuerzo para hacer frente al aumento de los casos de enfermedades respiratorias infantiles registrado este invierno y que se debe, según Pekín, a "patógenos conocidos".



El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China explicó este miércoles en la red social Weibo - similar a X, bloqueada en el país asiático- que "no hay que alarmarse por el incremento de las enfermedades respiratorias, que son habituales en esta época del año".



China se encuentra "actualmente en un periodo de alta incidencia de enfermedades respiratorias, con una coexistencia o una alternancia de varios agentes infecciosos", señaló la institución, que destacó además que la gripe y la infección por micoplasma pneumoniae están "en una fase de elevada transmisión".



El centro emitió una serie de recomendaciones para "lugares cerrados con escasa circulación de aire" como las escuelas o guarderías, que tienen "una alta incidencia de enfermedades respiratorias".



Además, numerosas autoridades sanitarias locales han aconsejado a los padres que lleven a sus hijos a los ambulatorios locales en una fase temprana de la enfermedad, ya que estos pueden aliviar la presión de los grandes hospitales.



Los gobiernos de las provincias de Shandong (este), Shanxi (centro) y Hebei (norte) pidieron recientemente "evitar ir al trabajo con enfermedades" y recomendaron retrasar la vuelta al lugar de empleo hasta dos días después de que desaparezcan los síntomas.



A falta de datos de infecciones a nivel nacional, clínicas como el Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina China de Henan (centro) han informado de 2.000 visitas diarias a su departamento de pediatría, de las cuales el 70 % tienen que ver con infecciones respiratorias, según un representante del hospital citado por el rotativo local Global Times.



Lu Hongzhou, director de un hospital de Shenzhen citado hoy por el mismo diario, explicó que el reciente brote de neumonía por micoplasma es una "brecha de inmunización", que hizo que los niños no tuvieran la oportunidad de desarrollar resistencia a los virus comunes como la gripe.



"Como resultado, cuando se levantaron las restricciones de la covid-19, se volvieron vulnerables a estos patógenos", agregó el experto.



Hospitales como el Instituto Pediátrico de la Capital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos en Pekín, incrementó en un 40,58 % el número de camas disponibles para los pacientes con neumonía, en comparación con su capacidad habitual, y amplió en un 86,36 % el número de médicos para las consultas ante la afluencia de pacientes, recogió el medio local Beijing Youth Daily.



En los últimos días han circulado en las redes sociales del país asiático fotos de largas colas en hospitales de algunas localidades.



Ante el aumento de casos de dolencias respiratorias entre los menores, clínicas en provincias como Jiangsu (este), Anhui (centro) y Hubei (centro) han incluso habilitado "zonas de deberes" para los niños enfermos que esperan su turno.



Las imágenes de estas zonas han desatado una polémica en las redes sociales chinas, donde algunos usuarios las calificaron de "inhumanas".



Autoridades sanitarias locales, como las de las provincias de Zhejiang (este) o Shandong, han aconsejado a los estudiantes que no asistan a clases ni hagan sus deberes cuando estén enfermos.



El portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin declaró esta semana que "no hay razones para preocuparse" por el creciente brote de infecciones respiratorias y que "viajar y hacer negocios en China es seguro".



Representantes de la Comisión de Sanidad de China mantuvieron la semana pasada una reunión por videoconferencia con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que los funcionarios chinos expusieron los datos de vigilancia y detección de los agentes patógenos causantes de las enfermedades respiratorias.



La notificación se produjo después de que la OMS pidiera a China información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil.



Según la Comisión, el brote se debe a "patógenos conocidos", como la gripe estacional, además de rinovirus, micoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincitial y adenovirus.

