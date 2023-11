Ucrania asegura que no hay un "estancamiento" en la respuesta de Kiev a la invasión rusa

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, afirmó este miércoles que no hay un "estancamiento" en la respuesta de Kiev a la invasión rusa, y recalcó que el objetivo de su país sigue siendo recuperar el control de todo el territorio, de acuerdo con las fronteras fijadas en 1991.



"No hay estancamiento", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que finaliza hoy en Bruselas.



En el encuentro de este miércoles, tendrá lugar la primera reunión a nivel de ministros de Exteriores del Consejo OTAN-Ucrania, un órgano conjunto en el que se reúnen los aliados y Ucrania para celebrar consultas sobre la crisis y tomar decisiones comunes.



"Tenemos que continuar, tenemos que seguir luchando. Ucrania no va a dar marcha atrás. Nuestro objetivo estratégico, que es la integridad territorial dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas a partir de 1991, permanece sin cambios. Y nada nos detendrá", dijo Kuleba.



Añadió que la cuestión "no es solo la seguridad de Ucrania, sino la seguridad de todo el espacio euroatlántico".



Preguntado por las sugerencias de que Kiev ceda territorio a Rusia para convertirse en miembro de la OTAN, Kuleba aseguró que quienes plantean esa posibilidad deberían sugerírsela a sus propios gobiernos.



"Si lo hacen, estoy listo para escuchar sus argumentos, pero de algún modo, siempre es fácil aconsejar a alguien que ceda y haga concesiones. En primer lugar, deberían hacerlo ellos mismos", aseveró.



El jefe de la diplomacia ucraniana destacó la importancia de aumentar "significativamente" la producción de armas, munición y "otros equipos militares".



"Necesitamos crear un área común euroatlántica de industrias de la defensa. Este es el único modo no solo de seguir ayudando a Ucrania a un nivel suficiente, sino también de garantizar la seguridad y las capacidades de defensa de los propios países de la OTAN", subrayó.



Confió en que el Congreso estadounidense "encontrará una solución que vaya en el mejor interés del pueblo estadounidense, que consiste en apoyar tanto a Israel como a Ucrania".



"El mejor modo de evitar enviar a tus propios soldados a la guerra es ayudar a otro país a combatir su propia guerra. (...) Ucrania nunca pidió soldados estadounidenses sobre el terreno. Y esta es una cuestión de principios. Esto es lo que nos hace muy diferentes de los demás. Nuestro trato es muy justo. Nos das todo lo que necesitamos y nosotros combatimos. No estamos pidiéndote que sacrifiques tus vidas", expuso.



En una declaración junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Kuleba afirmó que la victoria de Ucrania "va en el interés no solo de" Kiev, "sino de toda la comunidad euroatlántica".



"No sería una exageración decir que defender Europa sin Ucrania es una tarea inútil", aseguró.



Stoltenberg, por su parte, señaló que la reunión de hoy entre los aliados y Ucrania "demuestra" que Kiev se está acercando "cada vez más" a la OTAN.



"Todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania se convertirá en un miembro de la Alianza, y necesitamos ahora debatir el camino adelante, los esfuerzos de reforma y cómo la OTAN puede apoyaros en la implementación de esas reformas", declaró.



Pidió "no subestimar" a Rusia, e instó a estar "preparados" para nuevos ataques aéreos y de misiles por parte de Moscú.



"Es importante que nuestra solidaridad con Ucrania no se demuestre solo con palabras, sino también con hechos", expuso.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es