Algunos heridos en un hospital del norte de Gaza fueron forzados a evacuar, según Sanidad

Unas 450 personas, entre ellas heridos, pacientes y personal médico del hospital Indonesio, en el norte de Gaza, "se vieron obligadas a evacuar anoche" por orden de Israel, dijo este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.



Los evacuados tuvieron que dirigirse a hospitales del sur de la Franja, mientras unos 220 pacientes "siguen atrapados" en el centro médico Indonesio, en una situación de extrema precariedad, declaró el director general de Sanidad, Munir Al Borsh,



"El hospital sigue sin agua, medicamentos ni alimentos. Quien intente salir del hospital es atacado con drones", denunció.



Según agregó, "ahora quedan más de 72 cadáveres" en el recinto médico, unos 60 de ellos "tirados al suelo" y los demás en distintas salas y pasillos del hospital, aún cercado por el Ejército israelí.



"En este momento aún estamos asediados, y nos hemos comprometido a no irnos hasta que todos los heridos y enfermos se vayan con nosotros, porque si los dejamos, su destino será inevitablemente la muerte", añadió Sanidad.



Estas semanas, las tropas israelíes cercaron la mayor parte de hospitales de la ciudad de Gaza y norte de la Franja, donde aseguran que Hamás esconde túneles e infraestructura militar subterránea.



La semana pasada forzaron a evacuar a miles de pacientes, heridos y desplazados que estaban en el hospital Al Shifa, el más grande de Gaza, donde ayer hubo 14 ambulancias de la Media Luna Roja palestina que se llevaron a los pocos pacientes que quedaban en el lugar.



Israel alega que Hamás albergaba parte de su centro militar en la Franja bajo el hospital Al Shifa, donde estos días ha hallado túneles y armas.



Según informó hoy Sanidad, el director del centro médico, Mohamed Abu Salmeya, y parte del personal del hospital, fueron arrestados recientemente por las tropas israelíes.



La mayoría de centros sanitarios de Gaza no funcionan por falta de electricidad debido a la escasez de combustible desde el cerco casi total impuesto por Israel al acceso de comida, agua, medicina o gasolina, vigente desde pocos días después del inicio de la guerra.



Todo ello se produce mientras aún no está claro cuando empezará el cese el fuego temporal entre Israel y Hamás, mediador por Catar.



Este pacto implica el intercambio de 50 rehenes israelíes en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, por unos 150 presos palestinos en cárceles de Israel, que serán puestos en libertad.



Según dijo hoy el asesor de Seguridad Nacional israelí, las milicias palestinas tienen en sus manos a unos 236 rehenes que tomaron tras su ataque sorpresa a Israel el 7 de octubre.

