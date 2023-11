Borrell pide pensar en solución definitiva al conflicto israelí-palestino tras la guerra

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, instó este lunes a los Veintisiete a empezar a debatir una “solución definitiva” al conflicto israelí-palestino cuando concluya la guerra que libran Israel y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.



“Hoy no solo vamos a hablar de la nefasta situación en Gaza. Deberíamos empezar a pensar en la solución para la posguerra”, indicó Borrell a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión.



El jefe de la diplomacia comunitaria dejó claro que no solo se debe hablar de la “reconstrucción" de Gaza sino también de “ofrecer una solución integral a la cuestión palestina”.



“Es el verdadero problema que tenemos que afrontar, que es la solución definitiva al conflicto entre Israel y Palestina”, aseveró.



Borrell dijo que hay que “buscar la paz entre ellos” y consideró que la solución para Gaza no puede ser una solución aislada”.



Los Veintisiete emitieron el domingo una nueva posición común sobre la situación en Gaza en la que hicieron hincapié en la necesidad de pausas “inmediatas” y pasillos para que llegue la ayuda humanitaria a la población y condenaron el uso de hospitales por Hamás como escudos humanos.



Además, instaron a Israel a mostrar “máxima moderación” en su campaña sobre Gaza.



Borrell reconoció lo “difícil” que ha sido llegar a esa posición común de la UE después de que en la última resolución de Naciones Unidas sobre el conflicto los Estados miembros votaran de diferente manera.



Por su parte, el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, aseguró a su llegada a la reunión que la situación humanitaria en Gaza es “catastrófica” y pidió pausas humanitarias “significativas” para que entre la asistencia.



“En primer lugar, tienen que ser anunciadas con tiempo para que las organizaciones humanitarias se puedan preparar para explotarlas”, aseveró.



En segundo lugar, solicitó que estén “claramente definidas” y que cuenten con “tiempo suficiente” y no se vean interrumpidas por bombardeos u hostilidades para que los trabajadores humanitarios puedan llevar a cabo su labor.



Lenarcic afirmó que tienen que entrar “muchos más camiones” en la Franja y subrayó que la ayuda tiene que poder ser distribuida en todo el territorio de Gaza.



Recalcó en especial la necesidad de que entre combustible para que puedan funcionar los hospitales gazatíes, ya que “más de la mitad” de ellos han tenido que detener su actividad por esa razón.



Preguntado por la posibilidad abrir un pasillo humanitario por vía marítima como ha propuesto Chipre, Lenarcic admitió que, aunque están dispuestos a apoyar todas las posibilidades para que llegue la ayuda, ésta es una opción limitada porque, por el momento, no hay infraestructura logística en la costa de Gaza para gestionarla.



El ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, aseguró que su iniciativa tiene como puntos fuertes la cercanía de la isla a la zona en conflicto, la infraestructura con la que cuenta el país y sus “relaciones estratégicas” con actores “clave” en la región.

