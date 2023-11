Erdogan pide investigar si Israel dispone de la bomba atómica

El mundo debe investigar si Israel dispone realmente de la bomba atómica tras las veladas amenazas de usarla en Gaza, pidió este sábado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



"Debería investigarse la existencia de armas nucleares, admitida por parte de ministros israelíes", dijo Erdogan en un discurso en la cumbre árabe-islámica que se celebra en Riad con la participación de decenas de jefes de Estado árabes y de países de mayoría musulmana.



"Si hay bombas atómicas que escapan al control del Organismo Internacional de la Energía Atómica, debe revelarse en todo caso", agregó el mandatario turco.



El domingo pasado, el ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, evocó como "una posibilidad" el lanzamiento de una bomba atómica contra la Franja de Gaza, aunque el primer ministro, Benjamín Netanyahu, desautorizó luego sus palabras.



Se cree que Israel desarrolló armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años, pero hasta ahora, no admite ni niega oficialmente poseer la bomba.



Erdogan insistió también que Israel debería ser llevado al Tribunal Penal Internacional por sus bombardeos de la Franja de Gaza, que han causado más de 11.000 muertos, muchos de ellos civiles, desde el ataque de Hamás, la milicia islamista gazatí, el 7 de octubre pasado.



"Debemos esforzarnos para que Israel rinda cuentas ante la justicia por los crímenes de guerra y contra la humanidad que ha cometido. El Tribunal Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberían investigarlo e iniciar las gestiones necesarias respecto a los responsables", dijo.



El presidente turco destacó la necesidad de "un alto el fuego duradero, no solo una pausa de pocas horas" en el bombardeo de Gaza, como la prometida hoy por Israel.



Reiteró, además, la necesidad de poner fin al conflicto negociando una paz duradera, estableciendo un Estado palestino con capital en Jerusalén Este en las fronteras de 1967, algo que "no solo beneficiará a los palestinos, sino también al pueblo israelí", al garantizar calma y bienestar en la región.

