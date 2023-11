Taiwán denuncia que un cohete chino de transporte voló sobre zona de identificación aérea

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó hoy de que un cohete chino que transportaba un satélite al espacio sobrevoló la atmósfera de su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ).



El cohete, detectado en la noche local del jueves, fue identificado como un cohete Larga Marcha lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia central china de Sichuan, según un comunicado de la cartera de Defensa isleña.



Las fuerzas armadas de Taiwán estuvieron "en alerta máxima" y "tomaron las medidas adecuadas para garantizar la seguridad aérea", aseguró el comunicado, publicado en la cuenta oficial del Ministerio en la red social X.



El pasado 5 de octubre se registró un incidente similar, recogió el comunicado.



Desde el verano de 2022, aviones militares chinos realizan incursiones rutinarias en la ADIZ de Taiwán, que no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo.



El pasado octubre, Taipéi denunció el "acoso militar" de China tras registrar una cantidad récord de incursiones.



Taiwán -adonde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.

