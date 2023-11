Moscú asegura que Rusia y China no están creando un bloque militar

Rusia y China no están creando un bloque militar y su relación es ejemplo de una cooperación estratégica basada en la confianza y el respeto mutuo, afirmó este miércoles el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.



"A diferencia de ciertos países occidentales agresivos, no estamos creando un bloque militar. Las relaciones entre Rusia y China son un ejemplo de interacción estratégica basada en la confianza y el respeto", dijo Shoigú al recibir en Moscú al general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China.



Según informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, Shoigú le propuso a Zhang "discutir nuevos pasos para reforzar la cooperación bilateral en defensa e intercambiar puntos de vista sobre la agenda global".



"No tengo ninguna duda de que la reunión de hoy será un paso más hacia la profundización de las relaciones multifacéticas entre nuestros países y nuestros Ministerios de Defensa", aseveró.



Zhang, que será recibido hoy por el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró por su parte que las relaciones chino-rusas se encuentran actualmente a su nivel "más alto".



"Las partes siempre se apoyan mutuamente en asuntos relacionados con los intereses fundamentales y las preocupaciones clave de las partes, y cooperan estrechamente en los asuntos internacionales y regionales", dijo.



Señaló que encabeza la delegación china precisamente para implementar todos los acuerdos alcanzados previamente entre los líderes de Rusia y China "y promover la cooperación práctica en el ámbito militar y contribuir a un mayor fortalecimiento de las relaciones militares y entre los ejércitos".

