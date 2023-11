Rusia asegura que no se cierra al diálogo sobre Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales

Rusia aseguró hoy que no se cierra al diálogo sobre el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE) pese a su salida del pacto.



"Creemos que ese diálogo es sumamente necesario y queremos que comience", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.



Agregó no obstante que actualmente no existen premisas para tal diálogo.



En cuanto a la decisión de los 31 aliados de la OTAN de suspender la aplicación del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa a causa de la salida definitiva de Rusia del mismo, Peskov aseguró que eso "no cambia la situación".



Los países de la OTAN afirmaron ayer que seguirán consultando y evaluando las implicaciones del actual entorno de seguridad y su repercusión en la Alianza.



El pasado 29 de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de denuncia del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que establece límites jurídicamente vinculantes y verificables para las principales categorías de equipos militares convencionales.



En 2007 Rusia ya había suspendido la aplicación del tratado, que nació con el objetivo de prevenir que cualquiera de las alianzas presentes en Europa durante la Guerra Fría -la OTAN y el Pacto de Varsovia- acumulase fuerzas para lanzar una ofensiva rápida.



El documento, calificado tras su creación en 1990 como la piedra angular de la seguridad europea, eliminó en aquel momento la ventaja cuantitativa de la Unión Soviética en armas convencionales en Europa.

