El antisemitismo registra incidentes menores, pero genera preocupación creciente en Europa

Las muestras de antisemitismo al calor de la guerra entre Israel y Hamás han crecido y dado lugar a incidentes en su mayoría menores, lo que no impide una creciente preocupación de las instituciones europeas y medidas de prevención.



En los "términos más enérgicos" condenó recientemente la Comisión Europea el repunte de actos "despreciables" antisemitas en la Unión Europea, en especial en Alemania, Austria, Francia y España, que "van en contra de todo lo que representa Europa" y que "recuerdan algunos de los momentos más oscuros de la historia".



Entre los actos que alertan de "un resurgimiento de incidentes y retórica antisemita en la Unión Europea y en todo el mundo", Bruselas citó "cócteles molotov lanzados contra una sinagoga en Alemania, estrellas de David rociadas contra edificios residenciales en Francia, un cementerio judío profanado en Austria, tiendas y sinagogas judías atacadas en España, manifestantes coreando consignas de odio contra los judíos".



"La UE está decidida a proteger el bienestar de todas sus comunidades, ya sean étnicas, religiosas o de otro tipo", aseguró el Ejecutivo comunitario.



ALEMANIA



En el tercer trimestre del año, y por lo tanto aún antes del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, se registraron en Alemania 540 delitos antisemitas, según datos provisionales de la Oficina Federal de Investigación Crimianl (BKA) citados por el diario "Reinische Post".



Según el comisionado del gobierno para la vida judía en Alemania y la lucha contra el antisemitismo, Felix Klein, en el último mes la BKA ha contabilizado al menos 2.000 infracciones relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo, "muchas de ellas en manifestaciones supuestamente propalestinas pero en realidad, mayoritariamente, manifestaciones antiisraelíes".



"El amargo balance de las últimas semanas es que el antisemitismo tiene cabida en Alemania, y eso significa que el espacio para los judíos se hace más pequeño", subrayóNikolas Lelle, de la Fundación Amadeu Antonio, que lleva el nombre de una de las primera victimas mortales por violencia racista tras la reunificación alemana.



FRANCIA



En Francia, el país europeo con la mayor comunidad judía (unas 500.000 personas), los actos antisemitas se han disparado desde el 7 de octubre, con 1.100 durante ese mes, el doble de los constatados durante todo 2022.



La investigación de esos actos ha dado lugar a la detención de 490 personas, entre los cuales 120 extranjeros.



Varios han tenido un eco particular, como cánticos antisemitas que circularon por las redes sociales o las pintadas de decenas de estrellas de David en las paredes de edificios en París y en otras ciudades.



REINO UNIDO



En el Reino Unido se registraron 1.019 incidentes de odio después de que empezara el conflicto entre la organización terrorista Hamás e Israel el pasado 7 de octubre, según la organización Community Security Trust, dedicada a la protección de la comunidad judía en este país.



La cifra supone un alza del 537 % respecto a la correspondiente al mismo periodo de 2022.



Los incidentes, entre ellos 47 agresiones, incluyen comentarios altamente ofensivos sobre el pueblo judío, que ocurrieron en escuelas, universidades e incluso en una biblioteca sobre el Holocausto.



ITALIA



Italia ha reforzado la seguridad en las zonas de la comunidad judía, especialmente en los históricos "guetos" de Roma y Venecia.



"La atención de todo nuestro sistema de seguridad es máxima, tanto en la protección de objetivos sensibles como a poner en el punto de mira a sujetos peligrosos", dijo este lunes la primera ministra, Giorgia Meloni.



Hasta ahora se han registrado algunos gestos antisemitas especialmente en Roma, como la aparición la semana pasada de una Estrella de David pintada en la fachada de un edificio de la céntrica plaza Bolonia junto a la foto de un niño secuestrado por el grupo islamista Hamas en el ataque que perpetró contra Israel el pasado 7 de octubre.



Asimismo, también se dañaron en el popular Trastevere cuatro adoquines dorados, conocidos como "piedra de tropiezo" y que son colocados entre el pavimento de Roma en los entradas de las casas donde vivían las víctimas del Holocausto nazi.



BÉLGICA



La ministra del Interior, Annelies Verlinden, ordenó este martes a la Policía Federal que despliegue patrullas adicionales en Amberes, donde reside una importante comunidad judía ligada al negocio de los diamantes, y Bruselas para proteger mejor las instituciones judías.



El Centro Nacional de Crisis mantiene el nivel de amenaza en 3 de una escala máxima de 4, tanto para el país como para la comunidad e instituciones judías, que ya estaba en vigor antes del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre.



No hay datos oficiales de incidentes recientes, pero informes publicados durante los últimos años apuntan un incremento paulatino de actos antisemitas en Bélgica, donde en 2014 se produjo el considerado como primer atentado cometido por un yihadista que regresó de Siria para atentar en Europa, en concreto en el Museo Judío de Bruselas, donde mató a cuatro personas.



HUNGRÍA



En Hungría, el país con una de las comunidades judías más grandes de Europa, con unas estimadas 110.000 personas, no se ha registrado por ahora ningún aumento de los incidentes antisemitas.



El primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tiene excelentes relaciones con su homólogo israelí de derechas Benjamín Netanyahu y aseguró en octubre que "en Hungría no habrá manifestaciones de simpatía con organizaciones terroristas", en referencia a Hamás.



PAÍSES ESCANDINAVOS



En los países nórdicos no se han registrado episodios graves de antisemitismo en las últimas semanas, aunque las autoridades han constatado un aumento de las denuncias por delitos de odio contra judíos: en Suecia la Policía informó este martes de una subida de casi el 50 %.



Y el Gobierno noruego anunció hace unos días que en los próximos meses presentará un nuevo plan de acción contra el antisemitismo, después de que las asociaciones judías en este país denunciaran un aumento de los ataques.



PAÍSES BAJOS



No hay datos oficiales de un aumento del antisemitismo en Países Bajos vinculado a la situación en Gaza, aunque instituciones judías neerlandesas llevan años denunciando el aumento de incidentes de ese tenor, sobre todo tras el auge de la extrema derecha en Europa, y esta dinámica también se mantuvo en el último mes.



Estos organismos han recibido informes de acoso, intimidación e inseguridad por parte de judíos en Países Bajos, aunque admiten que el antisemitismo se elevó hace ya unos 15 años y la situación en Gaza también "polariza a la sociedad"



ESPAÑA



En España ha habido escasos incidentes contra la comunidad judía desde el comienzo de la guerra entre Israel y Gaza aunque sí protestas en la calle contra los bombardeos de Israel a la Franja, que la comunidad judía califica de antisemitismo.



Uno de los incidentes en España en este período fue la ocupación de un hotel en Barcelona, vinculado a capital israelí, por un centenar de manifestantes propalestina para denunciar los bombardeos de Israel, además de pintadas en algunas casas y la concentración propalestina en una sinagoga en la ciudad española de Melilla, en el norte de África, según denunciaron las comunidades judías en España.



AUSTRIA



En Austria, las denuncias de agresiones verbales y físicas contra personas judías se triplicaron en las dos primeras semanas tras el ataque terrorista de Hamás y la respuesta militar israelí, según la Comunidad Judía de Austria.



En la madrugada del 1 de noviembre la parte judía del Cementerio Central de Viena sufrió un ataque, con un incendio provocado en una antesala ceremonial y con pintadas antisemita en un mural.



GRECIA



En la segunda ciudad de Grecia, Salónica, donde hasta principios del siglo XX la comunidad judía fue mayoritaria, unos desconocidos vandalizaron el 22 de octubre un mural para conmemorar la deportación y exterminio de la comunidad judía de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial con el mensaje: "Libertad para Palestina, Judíos = Nazis".



Aunque hasta la mitad del siglo XX la comunidad judía en el país era numerosa, actualmente tan solo unos 5.000 judíos residen en Grecia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es