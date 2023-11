El presidente de Portugal inicia las consultas con partidos tras dimisión de António Costa

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inició este miércoles las consultas con los distintos partidos políticos del país, tras la dimisión la víspera del primer ministro, António Costa, investigado por corrupción.



El mandatario comenzó su ronda de contactos a las 11.00 hora local (misma hora GMT) recibiendo a los dirigentes de partido ecologista Livre, que estarán seguidos por los del animalista PAN a las 12.00 horas.



Una hora más tarde se verá con representantes del Bloco de Esquerda, para después reunirse con miembros del Partido Comunista Português (14.30 horas), Iniciativa Liberal (15.30 horas), el ultraderechista Chega (16.30 horas), el conservador Partido Social Demócrata (17.30 hora) y por último el Partido Socialista, de Costa.



El martes, Costa renunció por una investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito.



Tras el anuncio, Rebelo de Sousa convocó para este miércoles las reuniones con los partidos y, para mañana, al Consejo de Estado, un órgano consultivo de la Presidencia que, entre otros asuntos, puede pronunciarse sobre la decisión de disolver o no el Parlamento, aunque nunca de forma vinculante.



Inmediatamente después del encuentro del jueves con el Consejo de Estado, el presidente "hablará al país", informó ayer la Presidencia.



Desde la dimisión de Costa, los partidos se han mostrado divididos sobre un posible adelanto de las elecciones.



La mayoría, especialmente a la derecha del hemiciclo, se muestran partidarios de disolver el Parlamento e ir a las urnas, pero no todos lo tienen tan claro, como los comunistas o los animalistas. El partido de Costa no se ha posicionado a favor o en contra de los comicios y afirma estar preparados para cualquier escenario.

