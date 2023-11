Un joven español, en estado crítico tras ser agredido por un grupo de personas en Bruselas

Un español de 19 años se encuentra en estado crítico después de haber sido agredido y golpeado por una treintena de jóvenes en el barrio de Molenbeek en Bruselas, según recogen medios locales.



La agresión se produjo el pasado 1 de noviembre y provocó fracturas en la cara y la cabeza de Soufyane, cuyo apellido no ha trascendido y que se encuentra actualmente “luchando por su vida” en cuidados intensivos, indicó la cadena RTL.



Fuentes consulares confirmaron este martes a EFE que la víctima de la agresión es un ciudadano español.



El joven fue encontrado gravemente herido a la salida de la estación de metro de Beekkant, y dos testigos dijeron a la RTL que unas treinta personas se aproximaron y comenzaron a golpearlo con objetos de metal, bates de béisbol o incluso patinetes.



Un tío de la víctima afirmó a ese medio que el día 1 salió por la tarde a jugar al fútbol con sus amigos, pero que nunca regresó.



Aseguró que no se explica la agresión, puesto que Soufyane es “sociable” y “caía bien a todo el mundo, todo el mundo le apreciaba”.



La Fiscalía, que se ha hecho cargo del caso, explicó a la agencia Belga que el día 1, hacia las 21.05 hora local, la zona de policía de Bruselas Oeste recibió una llamada informando de que una persona herida estaba tendida en la vía pública, en el bulevar Edmond Machtens, cerca de la estación de metro de Beekkant.



Cuando la policía llegó al lugar, los servicios de emergencia ya estaban prestando los primeros auxilios a la víctima a la espera de una unidad médica de urgencia.



La víctima presentaba varias heridas en la cabeza y dificultades respiratorias y fue trasladada al hospital en estado crítico.



La investigación sigue abierta para determinar las circunstancias exactas de la agresión, motivo por el que la Fiscalía ha asegurado que no hará más comentarios sobre este caso.

