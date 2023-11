Hong Kong solicita asistencia a China continental tras detención de inmigrantes asiáticos

Hong Kong ha solicitado asistencia a China continental y ha reforzado las patrullas terrestres y marítimas después de la reciente detención de más de cien inmigrantes en situación ilegal procedentes del sur de Asia.



Según informa este lunes el rotativo local The Standard, entre los últimos detenidos se encuentran un indio, tres paquistaníes y siete bangladesíes -de edades comprendidas entre los 22 y los 43 años- que entraron en el territorio desde China sin la autorización previa de la Dirección General de Inmigración.



Estas últimas detenciones se suman a otras operaciones similares que han supuesto el arresto de 117 personas en las últimas semanas.



Asimismo, agentes marítimos de la ciudad encontraron y detuvieron a dos hombres de China continental en una embarcación que presuntamente ayudaron a los inmigrantes a entrar en la ciudad.



El grupo de hombres bangladesíes detenidos en la última operación declaró haber pagado más de 55.000 dólares hongkoneses (6.550 euros) cada uno por el traslado desde su país hasta la ex colonia británica.



Según el rotativo South China Morning Post, fueron atraídos con promesas de empleo, y algunos fueron abandonados en islas periféricas cercanas a la frontera marítima por el miedo de los cabecillas de las mafias a adentrarse más en aguas hongkonesas y arriesgarse a ser detenidos.



Por otra parte, la relajación de las restricciones de viaje a la China continental para personas procedentes de países del sur de Asia -principalmente de Bangladesh, Pakistán y Vietnam-, podría ser uno de los factores que explican el reciente aumento de entradas, agrega el diario.



Estos países siguen necesitando visado para entrar en China, pero el proceso de solicitud es ahora más sencillo después de que las embajadas chinas en sus regiones suavizaran el mes pasado los requisitos para la obtención de este tipo de permisos.



Las autoridades aseguran que han adoptado un enfoque multidisciplinar para combatir el problema, con operaciones conjuntas de lucha contra el contrabando con las fuerzas del orden, una mayor aplicación de la ley local contra los trabajadores ilegales y una comunicación frecuente con sus homólogos de la parte continental.



Las autoridades hongkonesas han detectado que muchos de los inmigrantes buscan "trabajo ilegal" en la ciudad.



Al parecer, cuando son detectados y aprehendidos, presentan solicitudes de no devolución para poder permanecer temporalmente mientras el gobierno examina sus expedientes.



Si sus alegaciones son rechazadas, los sospechosos interponen recursos para ganar tiempo y seguir trabajando sin permiso.



En los nueve primeros meses del año se interceptaron 848 inmigrantes en situación ilegal, de los cuales 266 procedían de Vietnam, el primero de la lista, 244 del continente, 183 de Bangladés y 112 de Pakistán, según datos de las fuerzas policiales.

