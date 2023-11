Rusia ataca con drones y misiles el centro e infraestructura de Odesa

Rusia atacó anoche con misiles y al menos 15 drones el centro de Odesa y su infraestructura portuaria, hiriendo a cinco personas y dañando varios edificios y equipamiento dedicado a la exportación de grano, informó hoy el jefe de la Administración Militar de la región de Odesa, Oleg Kiper, en su cuenta de Telegram.



“Hay un impacto de misil en el centro de la ciudad y en una construcción industrial que ya no se utilizaba”, escribió Kiper junto a una serie de fotos de los destrozos causados. Varias viviendas y el Museo Nacional de Historia de Odesa, construido hace más de 120 años, también sufrieron daños en el ataque.



Los drones lanzados contra infraestructura portuaria, añadió el funcionario ucraniano, dañaron o destruyeron un almacén, equipamiento para descargar mercancía y vehículos cargados de grano.



Según Kiper, que no dio el número total de drones -“de varios tipos”- lanzados por Rusia contra Odesa, 15 aparatos no tripulados fueron derribados en la región por las defensas aéreas de Ucrania.



El ataque ruso de anoche se produjo entre las diez y las once de la noche, unas horas antes de lo que es habitual. Rusia suele lanzar estos ataques nocturnos de madrugada.



Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas derribaron la pasada noche un misil Kh-59 y un total de 15 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano. La fuente añadió que las fuerzas rusas lanzaron anoche desde la Crimea ocupada un total de 22 drones.



Por lo que respecta a los misiles, Rusia atacó Ucrania con misiles Onyx e Iskander-M, lanzados también desde la Crimea ocupada.

