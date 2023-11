La ONU advierte de que entre uno y tres días se agotarán los alimentos esenciales en Gaza

Las existencias de alimentos esenciales en la Franja de Gaza, como el arroz, el aceite vegetal y las legumbres, se agotaran en entre uno y tres días, según estimaciones realizadas por el Programa Mundial de Alimentos, uno de los mayores brazos humanitarios de la ONU, divulgadas hoy.



Los suministros de alimentos que han podido entrar desde Egipto son muy escasos en comparación con las necesidades (principalmente alimentos listos para el consumo, como atún enlatado o barritas de dátiles) y se distribuyen en el sur de Gaza, mientras que la harina se destina exclusivamente a las panaderías.



La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) indicó que este domingo "un número limitado" de camiones con suministros humanitarios pudieron cruzar el paso fronterizo de Rafah, sin precisar su número exacto, aunque se sabe que desde el 21 de octubre -cuando Israel y Egipto aceptaron una entrada restringida de ayuda- 451 camiones han llegado a Gaza.



Según el reporte diario de la OCHA sobre la situación humanitaria en el territorio palestino, la distribución de ayuda alimentaria por parte de las organizaciones internacionales a los desplazados internos en la ciudad de Gaza y en el norte en general se ha detenido casi por completo en vista de la intensidad de los bombardeos y la orden de evacuación que ha dado Israel.



Es probable que un número reducido de oenegés locales y organizaciones comunitarias sigan brindando algún tipo de ayuda, pero se sabe que ya no queda ninguna panadería funcionando en esa parte del territorio palestino, indicó la OCHA.



Se calcula que todavía hay 400.000 personas en el norte de Gaza, incluida la ciudad que hace de capital de la Franja, entre las cuales hay heridos, enfermos y personas vulnerables que no pueden escapar y familiares que no quieren abandonarles.



Once panaderías han sido atacadas y destruidas desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó Israel y este país lanzó una violenta ofensiva militar contra Gaza.

