Afectados por el terremoto en Nepal con 157 muertos denuncian la falta de ayuda

Obligados a dormir en tiendas, entre bajas temperaturas y falta de alimentos, los afectados por el terremoto de magnitud 6,4 que sacudió el pasado viernes por la noche el oeste de Nepal dejando al menos 157 muertos mostraron este domingo su malestar ante la falta de respuesta de las autoridades.



"Estamos languideciendo en tiendas a pesar del frío (...) el Gobierno nos ha ignorado", dijo a EFE Man Bahadur, un residente de la localidad de Bheri en el distrito de Jajarkot, epicentro del mayor sismo vivido en el país del Himalaya desde 2015, cuando murieron casi 9.000 personas.



Tras perder su hogar en el terremoto del pasado viernes, Bahadur aseguró no tener ningún lugar a donde ir y lamentó que las tiendas de campaña proporcionadas por el Gobierno nepalí ofrecen una escasa protección contra el frío para él y su familia.



"No queda nada, todo fue destruido en un instante", constató a EFE otro superviviente y residente en la misma localidad, Gopal BK.



A la dificultad para protegerse del frío se añade la falta de comida, relató a EFE Nirmala Sharma, una residente del poblado de Chhepare que fue rescatada de los escombros de su hogar junto con sus dos hijos en la mañana del sábado.



Jajarkot fue escenario de un terremoto de magnitud 6,4 en la noche del pasado viernes, según el Centro Nacional de Monitoreo e Investigación de Terremotos de Nepal. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés) rebajó esta cifra a 5,6.



El vecino distrito de Rukum Occidental también se vio afectado por el terremoto. Ambas regiones se caracterizan por su carácter montañoso y difícil acceso por carretera. A lo inhóspito del terreno se sumó la vulnerabilidad de las casas de la región.



Al menos 157 personas murieron a causa de este terremoto, 105 de ellas en Jajarkot, según un balance de víctimas de la Policía nepalí que no ha cambiado desde ayer, mientras que miles de hogares han sido completamente destruidos.



Aunque las operaciones de búsqueda y rescate continúan, las autoridades pasaron este domingo a otorgar una mayor prioridad a la distribución de ayuda, indicó el alcalde de Bheri, Chandra Prakash Gharti.



"Hemos entregado decenas de miles de tiendas y alimentos a todas las personas desplazadas", dijo, aunque reconoció que hace falta una solución a más largo plazo para aquellos que han perdido sus hogares.



El Gobierno nepalí se comprometió, durante una reunión este domingo, a reconstruir los hogares en un plazo de un año y construir refugios temporales para todos los afectados.



Algunos estados vecinos han ofrecido ayuda a Nepal, como China, que prometió materiales de ayuda valorados en 100 millones de rupias nepalíes (unos 750.000 dólares).



El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal, derribando edificios de varios pisos en Katmandú, y provocó deslizamientos de tierra y avalanchas en las montañas. Casi 9.000 personas murieron y más de 22.000 resultaron heridas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es