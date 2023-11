Aumenta a 157 el número de muertos en el terremoto de magnitud 6,4 en Nepal

La Policía de Nepal elevó este sábado a 157 el número de muertos en un terremoto de magnitud 6,4 que golpeó a dos remotas regiones, dejando más de 150 heridos, en el sismo más mortífero registrado en el país del Himalaya desde 2015 cuando murieron casi 9.000 personas.



En el distrito de Jajarkot, epicentro de un terremoto que tuvo lugar de madrugada, al menos 105 personas murieron y 81 resultaron heridas, dijo a EFE el portavoz de la Policía nepalí, Kuber Kadayat.



Otras 52 personas fallecieron en el vecino distrito de Rukum Occidental, donde 85 personas resultaron también heridas, indicó la fuente.



El número total de heridos se sitúa en 166, según la Policía nepalí, aunque anteriormente el portavoz del Ejército, Krishna Prasad Bhandari, situó este número en al menos 185 en declaraciones a EFE.



Jajarkot fue escenario de un terremoto de magnitud 6,4 en la noche del pasado viernes, según el Centro Nacional de Monitoreo e Investigación de Terremotos de Nepal. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés) rebajó esta cifra a 5,6.



Las dos regiones del país del Himalaya afectadas se caracterizan por su carácter montañoso y difícil acceso por carretera, lo que ha complicado las labores de rescate.



El subinspector adjunto de la estación de Policía de Jajarkot, Narendra Gautam, señaló a EFE que en buena parte de las zonas afectadas no hay red de telefonía móvil ni electricidad.



Kadayat afirmó que los equipos de búsqueda han logrado acceso a la mayoría de zonas afectadas por el sismo, y precisó que las operaciones continuarán el domingo.



Por su parte, el Ejército nepalí ha movilizado cinco helicópteros y un avión evacuando hasta ahora a unos cuarenta heridos en ambos distritos a la ciudad de Nepalgunj y a Katmandú, según Bhandari.



Nepal se encuentra entre los países más propensos a desastres naturales y cuenta con una población muy vulnerable, mayormente pobre, además de carecer de infraestructura suficiente para hacer frente a inundaciones o terremotos.



Un sismólogo del Departamento de Geología gubernamental, Mukund Bhattarai, afirmó a EFE que el elevado número de víctimas en Jajarkot y Rukum Occidental se debió a la estructura de las casas en la región.



"Muchas de las casas en estas zonas están construidas con barro y piedra y están edificadas sobre terrenos escarpados", dijo, comparando el sismo de ayer con otros similares en otros distritos donde las estructuras son más resistentes.



A esto se añade el momento en el que el terremoto golpeó, cerca de la medianoche.



"No les dio tiempo a correr", lamentó.



El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal, derribando edificios de varios pisos en Katmandú, y provocó deslizamientos de tierra y avalanchas en las montañas. Casi 9.000 personas murieron y más de 22.000 resultaron heridas.



Aquella catástrofe dejó además a cientos de miles de personas sin hogar y causó daños valorados en cerca de 6.470 millones de euros. Más de siete años después del seísmo, las labores de reconstrucción no han finalizado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es