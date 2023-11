Tres muertos por las inundaciones en el centro de Italia al paso de la tormenta Ciarán

Las graves inundaciones provocadas por la tormenta llamada Ciarán, que se abatió anoche en el norte y centro de Italia, sobre todo en la región de Toscana, han causado tres víctimas mortales y un desaparecido, decenas de personas evacuadas y enormes daños.



En la región de Véneto (noreste) resultó desaparecido un bombero fuera de servicio, que cayó al agua mientras asistía a algunas personas en viviendas de riesgo a orillas de un arroyo en la zona de Belluno.



Los fallecidos son un hombre de 85 años que fue encontrado sin vida ayer por la tarde en su casa, en la planta baja de una casa en la localidad Montemurlo, cerca de Prato, en Toscana (centro) que estaba completamente inundado, además de una mujer que se sintió mal mientras se inundaba su casa.



La tormenta ha provocado importantes cortes de electricidad y en Montemurlo desde las 19.00 horas se encuentran sin luz.



La tercera víctima mortal es un anciano alojado en una residencia de ancianos de Rosignano, en provincia de Livorno, que falleció durante el traslado de los residentes.



La zona de Prato es una de las más afectadas por el desbordamiento del río Bisenzio y que causó importantes inundaciones en la zona y también el agua causó graves daños en los hospitales de Prato, Empoli, Pontedera y Borgo San Lorenzo.



"Acabamos de enviar lanchas neumáticas a Seano, Quarrata y Campi Bisenzio, zonas a las que actualmente es difícil llegar de otro modo para realizar la primera inspección de emergencia, además hemos solicitado a la Protección Civil Nacional helicópteros para el transporte urgente de personas en código rojo", anunció el presidente de la región Toscana, Eugenio Giani.



Giani publicó un vídeo que muestra los coches arrastrados por el agua en Prato y recomendó a la población que "subiera a los pisos superiores" y que no salieran de casa ni viajasen ya que muchos tramos de las carreteras resultaban cortadas.



"He declarado el estado de emergencia regional y ya estoy en contacto con el gobierno para el estado de emergencia nacional. La situación es realmente muy grave", afirmó Giani durante la noche.



Los expertos de la región de Toscana esperan una fuerte crecida del río Arno en las próximas horas, cuyo pico será a las 12.00 horas (11.00 GMT) en su paso por Florencia y Pisa por lo que se esperan inundaciones.



"En la ciudad la situación es crítica. No conduzcan", avisó en sus redes sociales el alcalde de Florencia, Dario Nardella.



La situación también preocupa en la provincia toscana de Mugello con inundaciones en Barberino y Borgo San Lorenzo y deslizamientos de tierra en Palazzuolo sul Senio mientras que se han producido cortes en el transporte ferroviario regional entre Florencia, Lucca y Viareggio.



"La situación en Livorno es grave, el nivel de los canales subió mucho por las fuertes lluvias, hay algunos canales que están al límite, porque en una hora y media subió más de 100 mm", escribió el alcalde Luca Salvetti en Facebook, que recomendó alejarse de los cursos de agua y subir a los pisos superiores de las casas.



Por precaución, hoy se cerrarán las escuelas en numerosas localidades de Toscana como Prato, Viareggio,Stazzema, Seravezza, Camaiore y Massarosa.

