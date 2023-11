Prensa oficial china desea en tono conciliador que las relaciones con Washington "mejoren"

El 'Diario del Pueblo', voz del Partido Comunista de China (PCCh), publicó un editorial en el que, con tono conciliador, expresa su deseo de que las relaciones entre Washington y Pekín "se estabilicen y mejoren" en medio de intentos de deshielo entre las dos partes.



"China y EE. UU. deben ser socios, no rivales, y esforzarse por estabilizar los lazos", indica el editorial, publicado en un momento de acercamiento que podría desembocar en una reunión este noviembre entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, en San Francisco, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.



El rotativo afirma que "las relaciones no deben caer en el conflicto y la confrontación" y que China "siempre ha creído" que "se ha de romper con el concepto de competencia y confrontación".



"Hay que velar por los intereses y preocupaciones de cada uno y buscar el mayor denominador común para los intercambios y la cooperación", señala el texto.



También asegura que "el mundo necesita ahora mismo, más que nunca, relaciones estables entre China y Estados Unidos" para abordar "la recuperación económica global y el cambio climático", además de "temas candentes internacionales y regionales que requieren de la cooperación entre ambos países".



"La cooperación es siempre la mejor opción para China y Estados Unidos... frente a los crecientes desafíos globales, ambas partes deben elegir el camino correcto, el de la cooperación", indica.



No obstante, y siguiendo la línea expresada por los líderes chinos en sus declaraciones, para el periódico "la causa fundamental del deterioro de las relaciones bilaterales es la grave desviación en la comprensión y el posicionamiento de Estados Unidos sobre China".



"Pero las diferencias no deberían impedir que las dos partes cooperen en función de sus intereses. No podemos definir las relaciones por la competencia", afirma el editorial, firmado por Zhong Sheng, un seudónimo que el periódico utiliza para comentar asuntos internacionales.



En los últimos años, estos comentarios del diario solían ser extremadamente críticos con Estados Unidos, a quien ha culpado anteriormente de "incitar la confrontación ideológica y coaccionar a otros países a tomar partido entre dos bandos".



El editorial llega después de que Biden recibiera el pasado viernes por sorpresa al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en la Casa Blanca, lo que supone el encuentro de mayor rango que ha tenido el mandatario con un funcionario chino en el último año.



El portavoz de Exteriores Wang Wenbin comentó hoy que, durante este viaje, "China y EE. UU. acordaron trabajar juntos de cara a un encuentro entre los dos jefes de Estado en San Francisco. Pero para eso hay que eliminar interferencias, superar obstáculos y alcanzar un consenso".



El viaje de Wang siguió a las últimas visitas a China de responsables estadounidenses: en lo que va de año han pasado por Pekín el secretario de estado, Antony Blinken, las secretarias del Tesoro y de Comercio, Janet Yellen y Gina Raimondo, y el enviado especial para el Cambio Climático, John Kerry.



Biden lleva meses diciendo que quiere reunirse con Xi, quien todavía no ha confirmado que vaya asistir a la cumbre y solo ha declarado que su país está "dispuesto a trabajar" con EE. UU. para "gestionar las diferencias y unir fuerzas para solucionar los desafíos globales".



Esas diferencias van desde lo que Washington considera "restricciones" al comercio y a la inversión hasta lo que Pekín denomina "coerción económica" por cuestiones como los controles estadounidenses a la exportación al país asiático de productos tecnológicos, a lo que hay que sumar las diferencias en torno a Taiwán o acerca de la postura de Pekín sobre la guerra en Ucrania.



La última vez que los dos líderes se vieron fue en noviembre de 2022 en Bali, en los márgenes del G20, reunión en la que acordaron establecer "mecanismos de comunicación" para evitar un conflicto abierto.



Según funcionarios del Gobierno estadounidense, si finalmente se produce el encuentro en San Francisco, los dos líderes se centrarán más en la importancia de mantener abiertos canales de comunicación que en buscar acuerdos concretos.

