Israel despliega los buques lanzamisiles en el Mar Rojo tras varios ataques de los hutíes

El Ejército de Israel informó este miércoles que reforzó la seguridad en la zona del Mar Rojo con buques lanzamisiles de la Armada, tras haber frustrado varios ataques con misiles y drones por parte del grupo chíí yemení de los hutíes en ese área.



"De acuerdo con la evaluación de la situación y como parte de los esfuerzos defensivos en la zona, buques lanzamisiles de la Armada israelí llegaron ayer a la zona del Mar Rojo", indicó un vocero del Ejército israelí.



En la madrugada, el portavoz había informado de que las fuerzas israelíes "interceptaron una amenaza aérea que fue identificada en el área del Mar Rojo", al sur de la turística ciudad de Eilat, ubicada en el extremo sur de Israel, junto a Egipto.



Este evento "no planteó ninguna amenaza para los civiles y no se identificó ninguna infiltración en territorio israelí", precisó el portavoz.



Estos hechos ocurren un día después de que el Gobierno israelí amenazase a los hutíes con tomar represalias por los ataques que han lanzado a raíz de la guerra que estalló entre Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza el 7 de octubre.



Hasta ahora, los hutíes han reivindicado al menos tres ataques con misiles y drones contra Israel "en apoyo" a los palestinos, y advirtieron de que las operaciones "continuarán" mientras sigan los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza.



El martes, el Ejercito israelí informó de que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron un misil tierra-tierra que fue disparado hacia su territorio desde la zona del mar Rojo, y que sus aviones de combate fueron desplegados debido a una amenaza en esa misma área, que hizo que se activaran las alarmas antiaéreas en la ciudad de Eilat.



Israel denunció el viernes pasado que "misiles y drones" lanzados por los hutíes contra su territorio impactaron en dos localidades turísticas de Egipto cercanas a la frontera, en un incidente que según las autoridades egipcias causó al menos seis heridos.



El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat, se refirió a ese incidente a través de la red social X e indicó que los hutíes "son representantes del régimen terrorista" de Irán, país al que acusó de "controlar" al grupo chií libanés Hizbulá, y a las milicias palestinas Hamás y Yihad Islámica.



Los hutíes yemeníes han alertado en diversas ocasiones de que "no se quedarán de brazos cruzados ante la guerra genocida" en Gaza, al advertir de que "cruzar líneas rojas obliga al Yemen a cumplir con su deber religioso y de principios".



Israel y las milicias palestinas de Gaza entraron este miércoles en la jornada 26 de una guerra que ha dejado más de 1.400 muertos del lado israelí y más de 8.300 en la Franja.



Esto ha reavivado las tensiones en la región y los intercambios de fuego entre las milicias del sur de Líbano contra fuerzas israelíes.

