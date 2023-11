Palestinos con doble nacionalidad cruzan de Gaza a Egipto a través del paso de Rafah

Un grupo de palestinos con doble nacionalidad cruzaron este miércoles el paso de Rafah desde Gaza en dirección a Egipto, en paralelo con la entrada al lado palestino de decenas de ambulancias para trasladar a heridos gazatíes a hospitales egipcios, según testigos y medios egipcios.



Se desconoce todavía el número exacto o las nacionalidades de las personas a las que Egipto permitió cruzar la frontera, y que esperan en el lado palestino desde el inicio del conflicto hace tres semanas.



Los canales de televisión egipcios ExtraNews y CairoNews confirmaron la "salida de Gaza del primer grupo de palestinos de doble nacionalidad" y no descartaron que el número de aquellas personas a las que se permita cruzar el paso llegue a cien.



Fuentes del cruce de Rafa dijeron a EFE que este "primer grupo" de palestinos de doble nacionalidad "están finalizando los trámites que les permiten estar en el territorio egipcio", y no descartaron que se autorice a "otros portadores de pasaportes extranjeros" a cruzar hacia Egipto.



Destacaron también que este permiso sigue a un acuerdo entre las autoridades egipcias e israelíes, con la mediación de Catar y Estados Unidos, para la salida de Gaza de "unos 500 portadores de pasaportes extranjeros" del enclave palestino.



Egipto, que rechaza de forma categórica el desplazamiento de refugiados palestinos al Sinaí egipcio, ha acusado repetidamente a Israel de imponer restricciones ante la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y a la salida de extranjeros del enclave.



Las autoridades egipcias también han mostrado en varias ocasiones su disposición a permitir que extranjeros de varias nacionalidades crucen la frontera, siempre que viajen luego a sus respectivos países.



La salida de palestinos de doble nacionalidad coincidió con la entrada hoy al lado palestino de Rafah, la única entrada y salida del territorio palestino bajo asedio que no está en manos de Israel, de decenas de ambulancias egipcias para trasladar a "heridos graves" por los bombardeos israelíes del enclave para recibir tratamiento en hospitales egipcios.

