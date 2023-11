Benjamín Netanyahu quiso convencer a UE para que Egipto acogiera a refugiados palestinos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intentó convencer a los líderes europeos para que que presionaran a Egipto y que este país aceptara refugiados de Gaza, según informa el diario Financial Times citando a personas "informadas sobre los debates".



Según el diario, la República Checa y Austria plantearon esta iniciativa en discusiones previas a la cumbre de líderes que la UE celebró el jueves y viernes pasado, pero fue descartada porque "países europeos clave, en particular Francia y Alemania, la consideraron poco realista".



Aunque durante la cumbre se discutió el papel que puede desempeñar Egipto en esta crisis, al final los líderes de la UE acordaron que debería desempeñar un papel en la prestación de amplia asistencia humanitaria a Gaza, pero que en ningún caso debería ser presionado para aceptar refugiados.



"Netanyahu insistió bastante en que la solución era que los egipcios aceptaran a habitantes de Gaza al menos durante el conflicto", dijo un diplomático occidental. "Pero no lo tomamos muy en serio porque la posición egipcia es y siempre ha sido muy clara y simplemente no lo harán".



En su cumbre, los líderes de la UE expresaron su "grave preocupación por la deteriorada situación humanitaria en Gaza" y pidieron "un acceso y una ayuda humanitaria continúa, rápida, segura y sin obstáculos".



Hasta el momento, la ayuda humanitaria a Gaza solo ha entrado a través del paso de Rafah, que une el enclave con el Sinaí egipcio. Tanto Jordania como Egipto han reiterado en varias ocasiones que jamás permitirán la entrada de refugiados palestinos en su territorio.

